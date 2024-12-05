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屏東縣闖紅燈車禍608件、5死 警專案取締3天開出1779件

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警察局統計今年1到11月，因闖紅燈導致車禍發生608件、5死、623人受傷，警方提高用路人遵守交通號誌，12月2到4日執行闖紅燈專案取締，取締1779件，強化駕駛人對交通規則重視，減少事故發生。

屏東縣警局交通隊統計，今年1至11月期間，屏東縣共取締闖紅燈違規達3萬1606件，較去年同期取締3萬7395件減少5789件。事故方面，闖紅燈所致交通事故發生率降低，全縣發生608件闖紅燈事故，導致5人死亡、623人受傷，較去年同期減少99件事故、2死、129名傷，凸顯執法措施已有效抑制不當駕駛。

交通隊指出，提升路口安全，針對縣內易肇事路段加強取締，巡邏稽查、科技執法，對闖紅燈嚴格執法，宣導交通法規，希望以具體成效促進民眾對法規的遵守與認知，減少因闖紅燈而造成的傷亡。

警方表示，警察執法目的並非為處罰，希望導正部分駕駛人不良習慣，提升用路安全，呼籲駕駛人行經路口保持高度警覺，嚴守交通號誌，養成守法駕駛習慣。

屏東縣警察局12月2到4日執行闖紅燈專案取締，取締1779件，強化駕駛人對交通規則重視，減少事故發生。圖／警方提供
屏東縣警察局12月2到4日執行闖紅燈專案取締，取締1779件，強化駕駛人對交通規則重視，減少事故發生。圖／警方提供

交通事故 屏東縣 紅燈

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