快訊

南韓戒嚴衝突！美女前主播「奪軍人步槍」畫面瘋傳 痛心發聲：不能沉默

皮卡車瞬間變形…秘魯巨石砸車釀3死 外交部證實「1人是台僑」

規模5.5以上地震逾35起創高…氣象署曝全台警報數排名 這縣市竟擠進前3

影／高雄轎車車牌歪斜遭檢舉影片瘋傳 接2罰單豬隊友害的

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一輛轎車在夜晚行經翠華路時，對前方車閃爆閃燈，前車的人見後方轎車車牌歪斜，用手機錄下畫面PO網，影片瘋傳後，警方通知高姓車主到案，才發現拍片的原PO竟是高男同行友人，隊友害高吞下2張最少可罰6000元的罰單

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，影片提及昨晚在左營區翠華路有民眾行車遇到改裝車裝設爆閃燈狂閃，恐害駕駛人視盲發生事故；影片中只見一輛黑色Toyota轎車行駛在後方，頻對前車閃爆閃燈。

Toyota轎車隨後接近前車時，前方車牌歪斜，只剩一角懸掛在車上，不久後，駕駛接獲前車拍攝影片的男子電話，告知「你車牌歪了，靠北．．」。

影片瘋傳後，轄區左營警分局警方表示，經檢視影片內容後，發現Toyota轎車未依指定位置懸掛車牌，係違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第7款，可處3600元至1萬800元的罰鍰」; 另變更頭燈影響行車安全，亦違反同法條第18條第1項，可處汽車所有人2400元至9600元罰鍰，並責令其檢驗」。

警方今午通知轎車駕駛19歲的高姓男子到案說明，並要求將車輛開至派出所，經員警檢視該車輛燈光及號牌，轎車已恢復原狀，但仍依法舉發2張罰單並責令驗車。

據了解，原來PO影片的前車裡的男子是高男同行的友人，豬隊友PO影片，害了高男吞下2張至少得罰6000元罰單。

高市一輛轎車昨夜晚行經翠華路時，對前方車閃爆閃燈，前車的人見後方轎車車牌歪斜，用手機錄下畫面PO網，害駕駛挨罰，警方最後得知原來兩車是同行友人。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛轎車昨夜晚行經翠華路時，對前方車閃爆閃燈，前車的人見後方轎車車牌歪斜，用手機錄下畫面PO網，害駕駛挨罰，警方最後得知原來兩車是同行友人。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛轎車昨夜晚行經翠華路時，對前方車閃爆閃燈，前車的人見後方轎車車牌歪斜（如圖），用手機錄下畫面PO網，害駕駛挨罰，警方最後得知原來兩車是同行友人。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛轎車昨夜晚行經翠華路時，對前方車閃爆閃燈，前車的人見後方轎車車牌歪斜（如圖），用手機錄下畫面PO網，害駕駛挨罰，警方最後得知原來兩車是同行友人。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛轎車昨夜晚行經翠華路時，對前方車閃爆閃燈，前車的人見後方轎車車牌歪斜，用手機錄下畫面PO網，害駕駛挨罰，警方最後得知原來兩車是同行友人。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛轎車昨夜晚行經翠華路時，對前方車閃爆閃燈，前車的人見後方轎車車牌歪斜，用手機錄下畫面PO網，害駕駛挨罰，警方最後得知原來兩車是同行友人。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

影片 罰單

延伸閱讀

2025年式日規Toyota RAV4登場 全車系標配AWD四驅系統

六代目Toyota Supra改款有譜？400匹油電動力成絕對關鍵！

垃圾車司機酒駕車輛遭吊牌2年 屏東枋山鄉清運垃圾少一輛

影／未達3分鐘！高雄BMW違停斑馬線 駕駛檢舉遭警駁理由曝光

相關新聞

黃國昌辦公室接獲「子彈恐嚇信」 男被逮辯稱陳情非恐嚇

民眾黨立委黃國昌上月接獲裝有子彈及不明粉末的恐嚇信，警方前天循線在桃園市查獲李姓男子到案，李辯稱是「陳情」非「恐嚇，被依...

屏東縣闖紅燈車禍608件、5死 警專案取締3天開出1779件

屏東縣警察局統計今年1到11月，因闖紅燈導致車禍發生608件、5死、623人受傷，警方提高用路人遵守交通號誌，12月2到...

影／高雄轎車車牌歪斜遭檢舉影片瘋傳 接2罰單豬隊友害的

高市一輛轎車在夜晚行經翠華路時，對前方車閃爆閃燈，前車的人見後方轎車車牌歪斜，用手機錄下畫面PO網，影片瘋傳後，警方通知...

芝麻街美語母公司經營權糾紛 數碼細胞前董事反控加重誹謗、誣告

上櫃公司新華泰富（5481）、芝麻街美語母公司發生經營權之爭，前股東何佳洲、何彥寛控訴數碼戲胞前董事郭明昌、遭停職法官石...

土城汽車資源回收場大火延燒140坪 消防局136人、60輛車趕赴救援

新北市土城區忠義路一處露天的汽車資源回收場，稍早突然起火，由於廢棄汽車上仍有油料等易燃物質撲滅不易，火勢持續擴大中，所幸...

北市圖書館勞務採購案涉貪汙圖利 檢廉約談搜索主任、廠商到案

台北市立圖書館資訊室代理主任陳躍升，涉嫌在2021至2022年間，明知小額勞務採購案廠商黃振勝，持不實報價單報價，仍核准...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。