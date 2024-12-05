影／高雄轎車車牌歪斜遭檢舉影片瘋傳 接2罰單豬隊友害的
高市一輛轎車在夜晚行經翠華路時，對前方車閃爆閃燈，前車的人見後方轎車車牌歪斜，用手機錄下畫面PO網，影片瘋傳後，警方通知高姓車主到案，才發現拍片的原PO竟是高男同行友人，豬隊友害高吞下2張最少可罰6000元的罰單。
網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，影片提及昨晚在左營區翠華路有民眾行車遇到改裝車裝設爆閃燈狂閃，恐害駕駛人視盲發生事故；影片中只見一輛黑色Toyota轎車行駛在後方，頻對前車閃爆閃燈。
Toyota轎車隨後接近前車時，前方車牌歪斜，只剩一角懸掛在車上，不久後，駕駛接獲前車拍攝影片的男子電話，告知「你車牌歪了，靠北．．」。
影片瘋傳後，轄區左營警分局警方表示，經檢視影片內容後，發現Toyota轎車未依指定位置懸掛車牌，係違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第7款，可處3600元至1萬800元的罰鍰」; 另變更頭燈影響行車安全，亦違反同法條第18條第1項，可處汽車所有人2400元至9600元罰鍰，並責令其檢驗」。
警方今午通知轎車駕駛19歲的高姓男子到案說明，並要求將車輛開至派出所，經員警檢視該車輛燈光及號牌，轎車已恢復原狀，但仍依法舉發2張罰單並責令驗車。
據了解，原來PO影片的前車裡的男子是高男同行的友人，豬隊友PO影片，害了高男吞下2張至少得罰6000元罰單。
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