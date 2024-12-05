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土城汽車資源回收場大火延燒140坪 消防局136人、60輛車趕赴救援

聯合報／ 記者蔣永佑王長鼎／新北即時報導

新北市土城區忠義路一處露天的汽車資源回收場，稍早突然起火，由於廢棄汽車上仍有油料等易燃物質撲滅不易，火勢持續擴大中，所幸無人受困，新北市消防局獲報共派遣136人及各式救災車輛60輛，前往現場灌救，火勢稍早已於17點55分撲滅，現正殘火處理以防二次燃燒。

據警消了解，起火原因疑似為隔壁塑膠回收廠員工操作機具時，不慎將火花噴濺到該汽車資源回收場囤放車殼處，進而引發火勢，而戶外層層堆疊報廢車殼也導致人員難以深入，造成灌救困難，只能自遠方射水，至於詳細情形尚待火調人員進一步鑑識。

由於現場廢棄車體內留有殘油，加上汽車內裝也屬大量易燃物，加上地勢崎嶇灌救不易，燃燒面積自當初的20平方公尺，一路擴大至60平方公尺，消防人員為防止火勢擴大，一度在現場建立防火牆試圖阻隔火勢延燒，撲滅後初步估算燃燒面積約140坪。

基於火災燃燒大量化學物品造成廢氣，新北市消防局也提醒請提醒土城區及鄰近三峽、樹林區居民緊閉門窗，如要外出建議配戴口罩，以避免吸入過多廢氣。

新北市土城區忠義路一間露天汽車資源回收場下午大火，新北市消防局共派遣136人及各式救災車輛60輛前往現場灌救，稍早已於傍晚17點55分撲滅。記者蔣永佑／翻攝
新北市土城區忠義路一間露天汽車資源回收場下午大火，新北市消防局共派遣136人及各式救災車輛60輛前往現場灌救，稍早已於傍晚17點55分撲滅。記者蔣永佑／翻攝

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