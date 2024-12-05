聽新聞
0:00 / 0:00
土城汽車資源回收場大火延燒140坪 消防局136人、60輛車趕赴救援
新北市土城區忠義路一處露天的汽車資源回收場，稍早突然起火，由於廢棄汽車上仍有油料等易燃物質撲滅不易，火勢持續擴大中，所幸無人受困，新北市消防局獲報共派遣136人及各式救災車輛60輛，前往現場灌救，火勢稍早已於17點55分撲滅，現正殘火處理以防二次燃燒。
據警消了解，起火原因疑似為隔壁塑膠回收廠員工操作機具時，不慎將火花噴濺到該汽車資源回收場囤放車殼處，進而引發火勢，而戶外層層堆疊報廢車殼也導致人員難以深入，造成灌救困難，只能自遠方射水，至於詳細情形尚待火調人員進一步鑑識。
由於現場廢棄車體內留有殘油，加上汽車內裝也屬大量易燃物，加上地勢崎嶇灌救不易，燃燒面積自當初的20平方公尺，一路擴大至60平方公尺，消防人員為防止火勢擴大，一度在現場建立防火牆試圖阻隔火勢延燒，撲滅後初步估算燃燒面積約140坪。
基於火災燃燒大量化學物品造成廢氣，新北市消防局也提醒請提醒土城區及鄰近三峽、樹林區居民緊閉門窗，如要外出建議配戴口罩，以避免吸入過多廢氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言