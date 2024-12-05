北市圖書館勞務採購案涉貪汙圖利 檢廉約談搜索主任、廠商到案
台北市立圖書館資訊室代理主任陳躍升，涉嫌在2021至2022年間，明知小額勞務採購案廠商黃振勝，持不實報價單報價，仍核准5件勞務採購案，金額共約40多萬元。台北地檢署今指揮廉政署依貪汙治罪條例圖利等罪嫌，搜索約談陳、黃2人到案，稍晚將移送複訊。
檢廉調查，2021至2022年間柯市府期間，北市圖書館資訊室分析師陳躍升為代理主任，負責資訊室採購標案等各項業務，廠商黃振勝為優利國際科股份有限公司及優立強數位科技公司二家負責人。
檢廉追查，10萬元以下的小額採購案，雖不用公開招標，可直接找廠商執行，簡化程序增加效能，但需附上報價單，陳躍升涉嫌明知黃振勝持不實報價單報價，仍以之辦理5件勞務採購案，每案金額9萬餘元，金額共計40多萬元。
北檢檢察官李頲翰今指揮廉政署肅貪組，依涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利罪嫌、刑法第216條、第210條及第213條之行使偽造私文書、公務員登載不實等罪嫌，約談陳、黃姓被告2人，搜索２人住處及黃的辦公室等3處所，目前2人仍在廉政署訊問中。
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