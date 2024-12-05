台東女童就醫遇施工 派出所長直接開巡邏車協調暫時停工定山壁

台東3歲女童身體不適2天，林姓母親抱下山就醫遇公路施工管制，無法通行，心急如焚的林女求助警方。派出所長直接開巡邏車載母女至管制路段，協調工程單位暫時停工，使其安全通過後，母女順利搭上公車下山就醫，女童經診療已無大礙返家休養。林女感謝警方和施工單位「女兒平健康，是一群英雄守護的」。

關山警分局表示，轄區海拔721公尺的霧鹿部落，今天早上8點多1名林姓婦人抱著3歲女童，神情慌張的跑進派出所尋求警方協助，表示「女兒不舒服2天了，要帶她去看醫生，但是施工路段管制無法通過，請所長幫幫忙」。所長胡松俊仁聽聞原由後，二話不說立刻開巡邏車載母女下山搭公車。

但因施工路段仍處於管制時段，需等3個半小時後，才會再度開放通行10分鐘，胡松俊仁見女童急需就醫，並主動協調工程單位，希望暫時停工，讓巡邏車順利安全通過。工程單位經評估沒有立即影響工程施作後，即停止作業，隨後尋落車順利護送母女至下馬公車站，再轉搭乘公車至關山慈濟醫院就診，幸經醫師診療女童已無大礙。

林女返家後，特地前去霧鹿派出所向胡松俊仁道謝，同時希望所長轉達對工程單位的感謝之意。林女表示「女兒平安健康，是一群英雄守護的，很謝謝他們的幫忙」。