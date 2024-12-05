四海幫角頭郝廣民車禍重傷網傳已不治 郝妻闢謠否認

涉入威震集團前董座吳明達槍擊案的屏東角頭、前四海幫大哥郝廣民（藍衣者）。圖/記者廖炳棋翻攝

涉入威震集團前董座吳明達槍擊案的屏東角頭、前四海幫大哥郝廣民，4日凌晨在國道一號北上湖口路段發生嚴重車禍，他的座車司機當場身亡，他本人也深受重傷，不過今天下午一度傳出郝廣民在醫院搶救無效身亡，不過郝廣民的妻子否認，病逝消息為謠傳。

據了解，郝廣民昨晨2點23分在國道一號北上76.9公里處，與林姓保鑣（21歲）一同搭乘由楊姓司機（27歲）駕駛的自小客車，突然撞上由王姓男子（30歲）駕駛、不明原因自撞後停在內側的小貨車，郝廣民座車當場車頭全毀，司機傷重慘死，郝廣民本人也身受重傷，不僅雙腿撞斷，胸腔也大出血。

郝廣民因傷勢嚴重，被轉院桃園榮總治療，且至今仍昏迷，有嚴重血胸，必須要靠呼吸器維持，且後續雙腿傷勢恐怕還要多次開刀才能恢復。目前郝廣民由家屬看護，郝廣民的妻子證實，郝廣民還在醫院插管治療中，並非如謠傳已在醫院不治。

郝廣民今年7月才因涉嫌教唆小弟在天龍三溫暖前槍擊吳明達，遭檢方認為涉犯罪嫌重大，而向士林地院申請羈押禁見，最終因罹患肝癌以50萬元交保，並爆出在交保期間恐嚇關鍵人物「楊醫師」下追殺令。

不過他的座車發生車禍後不久，半小時後的3點4分，距離郝廣民座車事故現場後方不遠處，又有一名才剛遭台中地檢署偵辦開完庭交保的刑事局打詐情資研析中心謝姓偵查員（31歲），與身為調查專家的女友陳梅慧（39歲），在幾乎同地點的北上77.7公里處遇劫，6車連續追撞，導致陳梅慧傷重不治，一連串意外已經引起外界「滅口」傳聞。