9歲男童參加路跑被撞死 告別式前肇事駕駛道歉信曝光

彰化縣9歲陳姓男童Gordan日前與父親參加伯立歐公益路跑馬拉松時，在賽道被休旅車駕駛楊男撞死，今天Gordan舉行紀念音樂會告別式，肇事楊男凌晨也到靈堂放上道歉信，祈求小朋友原諒他的過失。

小四陳童就讀的國小校長和老師今天也帶著小朋友來參加Gordan的紀念音樂會告別式，同學天真又哀傷的說「希望他在天上當小天使」，陳童的母親看到老師到場，痛哭和老師擁抱，校長也到場頒發榮譽畢業證書，彰化縣長王惠美也到場致哀表達關心。

由於男童在賽道中被楊男撞死，到底是馬拉松賽道管制不當，還是楊男違規闖入還有疑義，目前檢警釐清中，楊男與伯立歐主辦單位都有給家屬寫道歉信。

據了解，楊男今天凌晨低調到靈堂致意，並在靈堂放上一封致歉信，楊男寫道「陳某某小菩薩，本人楊某某因一時疏忽過失，於伯立歐路跑賽程中，開車撞到您，導致您喪失寶貴生命。本人對您與其父母家人深感歉意、內疚，也盼望您在天之靈，能庇佑父母家人一切平安、健康，也希望您能原諒我的過失，造成您家人的悲痛及您寶貴生命」，最後以「懺悔人」署名跪拜。

而伯立歐小兒麻痺協會創辦人陳忠盛也前來致哀，他表示，對於陳小弟弟的不幸事件深感痛心，主辦單位都有依相關規範進行交管，也期盼檢調能盡快調查清楚，還給逝者一個公道，也盼未來能給跑者一個安全的賽道。

伯立歐馬拉松主辦單位也以召集人許秀月署名的道歉信給家屬，信中寫著「小天使，非常抱歉讓你與世間永隔!對不起，伯立歐馬拉松交通事件讓你離開了爸爸媽媽，我沒有帶領管理好團隊讓此事發生，我願為一切伯立歐的疏失承擔責任，並與你的爸爸媽媽一起為你討回公道…，再次向你表達最真誠的歉意，請你包容與接納。」