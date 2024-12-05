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別再亂打119！屏東縣消防局曝 無效來電中逾6成無聲掛斷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

不要亂打119！屏東縣消防局指出，根據統計今年1到11月無效電話高達2萬4946通，其中以無聲掛斷電話有1萬5572通，占逾6成，讓忙於受理報案的119人員很無奈。消防局提醒，無故撥打119或謊報案件，可依違反消防法處1萬以上5萬以下罰鍰。

屏東縣消防局指出，119報案電話提供給緊急需要民眾一個救命熱線管道，消防局鼓勵有需要協助的話就打119，但畢竟消防資源是大眾的，不能讓少數人無故撥打、騷擾，會占用電話缐路，亦可能使需要協助民眾無法有效及時地獲得協助。

消防局表示，根據消防法第36條規定，若民眾無故撥打119或謊報火災、救護案件，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

消防局指出，今年1到11月119全部來電9萬5195通，其中無效來電有2萬4946通，約兩成無效來電，其中有高達1萬5572通電話是無聲掛斷。

消防局指出，119電話是為緊急狀況所使用的報案電話，民眾不要為無關事情任意撥打，將救災救護資源留給真正需要的人。

消防局也提醒，民眾打119報案，應謹記「人、事、時、地、物」等重點，告訴119人員「發生何事？需要消防車（救災）或救護車（救護）」、案件地址（附近明顯標的物）、有無人員受困等，並提供報案者身分、姓名、連絡電話，以利消防局了解現場情況並盡速派員前往。

屏東縣消防局指出，今年1到11月無效電話高達2萬4946通，其中以無聲掛斷電話有1萬5572通，占逾6成，讓忙於受理報案的119人員很無奈。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局指出，今年1到11月無效電話高達2萬4946通，其中以無聲掛斷電話有1萬5572通，占逾6成，讓忙於受理報案的119人員很無奈。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 救護車 消防隊

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