新北消防特搜隊員 拳擊錦標賽拿下全國第一…將赴美為台爭光

新北市消防局特搜大隊慈福分隊隊員陳鵬畯日前參加113年總統盃全國成年菁英拳擊錦標賽，在一般男子組71公斤量級中脫穎而出，榮獲全國第一名，也榮獲消防署提名參加世界警消運動會，明年將赴美為台灣爭取榮譽，邁向世界舞台。

拳擊運動自是陳鵬畯從小培養的興趣，也是從事消防工作之餘，維持體能、提升反應的自我訓練。他為備戰此次賽事，在拳館教練的鼓勵下積極參賽，參加拳館開設的晨間訓練課程，針對體能與技術進行強化訓練。這段期間的晨間訓練讓他的體能有了明顯提升，在比賽中展現出持久的耐力與從容的節奏，即使面對氣喘吁吁的對手，他依然應對自如，足見訓練的成效顯著。

持續高強度的訓練下，體能不但有卓越的提升，也促使他在消防工作，當面對災害來臨重度救災環境下，仍能保持充沛體力，冒險犯難，而拳擊手敏銳的反應，也幫助他在執行人命搜索時，能更冷靜分析尋找受困民眾積極搶救。

陳鵬畯表示，平時工作壓力較大，打拳擊成為他釋放壓力的絕佳管道，持續精進個人的技術與體能，在全國比賽中奪冠，更讓他確信自身實力能夠在更高的舞台競逐榮耀，未來他將繼續努力，持續精進自己的技術與體能。

新北市消防局長陳崇岳表示，陳鵬畯平時利用分隊休息時間，自行前往鄰近的拳擊訓練中心進行訓練，並接受分隊肌力體能種子教官的專業指導，進一步提升肌力與身體素質，不僅使他應對日常救災與救護勤務，也助他在業外賽事中奪得佳績。