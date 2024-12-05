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罰不怕…機車噪音取締連5次被抓 這次直接開出1.5萬元罰鍰

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢警分局持續實施靜桃專案，於中壢區榮民路與監理站、環保局共同執行聯合稽查任務，針對行駛於道路改裝排氣管的噪音機車攔查。其中有部機車竟然是第5次遭攔檢不合格，依照噪音管制法第8條連續處罰規定，1次就開出1萬5000萬元罰鍰。本次勤務攔檢不合格率近8成，總共祭出5萬8200元罰鍰。

中壢警分局表示，當晚攔查的13部機車中，就有10台不合格，最高超標噪音更是高達105分貝。瞠目結舌的是，其中有1部機車竟然是第5次遭攔檢不合格，依照噪音管制法第8條連續處罰規定，一次就開出1萬5000萬元罰鍰。本次勤務攔檢不合格率近8成，總共祭出5萬8200元罰鍰。

依據道路交通管理處罰條例第 43 條第1項第1款：在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車者，處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照6個月，須上道安講習及記3點處分。

中壢警分局說，執勤同仁將持續積極攔查噪音車輛，並持續分析噪音案件熱時熱點不斷滾動修正，呼應民眾需求，還「靜」於民，給民眾良好的居住品質。最後也提醒民眾「民力無窮」，如有發現噪音車輛可多加利用環境部噪音車檢舉網站，一起共同維護你我環境品質。

桃園市中壢警分局持續實施靜桃專案，其中有部機車竟然是第5次遭攔檢不合格，依照噪音管制法第8條連續處罰規定，1次就開出1萬5000萬元罰鍰。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢警分局持續實施靜桃專案，其中有部機車竟然是第5次遭攔檢不合格，依照噪音管制法第8條連續處罰規定，1次就開出1萬5000萬元罰鍰。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢警分局持續實施靜桃專案，其中有部機車竟然是第5次遭攔檢不合格，依照噪音管制法第8條連續處罰規定，1次就開出1萬5000萬元罰鍰。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢警分局持續實施靜桃專案，其中有部機車竟然是第5次遭攔檢不合格，依照噪音管制法第8條連續處罰規定，1次就開出1萬5000萬元罰鍰。記者翁唯真／翻攝

噪音 機車騎士 環保局

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