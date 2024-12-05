屋內配線電源線隨時注意更新 台南消防局6撇步防電氣火災

台南永康區中華路1間娃娃機台店1日傳火警，1層樓的鐵皮建築冒出火舌及濃煙，幸無人員傷亡，經調查後發現起火處屋內配線電源線有受燒熔燒斷情形，且鄰近處有放置紙類等易燃物，消防局提醒，使用超過20年老舊電源線建議更換，且將非必要的電源線或插座與相關電氣配件移除。

消防局指出，建築物電源線因長時間流通電流、發熱，將造成塑膠絕緣被覆逐漸劣化，進而增加火災風險。隨著電器負載增加、擅自亂接線、電源線受擠壓受損或建築物滲漏水等因素，均可能會造成通電中電源線發生火災。

消防局建議，民眾可透過六大措施來防範電氣火災：

2、屋內配線電源線應由專業水電師傅配置，並裝設於PVC管內保護，並依據「電工法規」施作，配線路徑不要放置易燃可燃物。

3、延長線在生活使用上雖然便利，但如用電習慣不佳，造成延長線過負載、積汙導電等皆可能引發火災，建議民眾如電器用品不使用時，請將電源插頭拔除。

4、冷氣機在天氣日漸炎熱時以及雨季過後或長時間停機後使用，常容易在使用之初產生異常情形，建議民眾長時間不使用時，就將冷氣機插頭或電源迴路開關關閉。當開始使用時，注意是否有異常或聲響。

5、冰箱附近切勿堆積雜物，建議民眾應保留適當空間與注意散熱及插頭是否有蓄積棉絮、灰塵等，平時注意冰箱是否出現異常，發現異常時，應即時檢修或更換。

6、不要放置堆積大量易燃雜物，要經常整理環境，以免電源線、電器產品或電氣設施發生異常時而引燃周邊雜物，造成火災。