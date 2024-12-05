「跑步」闖紅燈觸發照相？屁孩戲弄測速照相機警方要查
高雄燕巢區深中路上設置測速照相桿，有學生發現跑步經過也會因「越線」被拍照，隨即多次奔跑讓照相桿閃燈照相，學生再把影片上傳社群網路供人欣賞，警方獲報後，將派員調查學生身分，並依違反道交條例，祭出500元罰單。
昨天社群平台Threads出現一段影片，一名疑似學生的男子在深中路上的照相桿前多次來回奔跑，他趁著路口號誌燈轉為紅燈時，闖越停止線，疑似造成測速、闖紅燈照相機啟動，連閃兩次閃光燈。
影片曝光後引起熱議，還被轉載到社會事新聞影音平台，不過因影片畫質不清，有網友質疑是否是其他人拿閃光燈輔助，不然單純奔跑怎可能啟動照相桿拍照？
警方獲報後檢視影片，認為該名男子已違反道交條例「行人在交通頻繁之道路任意奔跑嬉遊，足以阻礙交通」，後續將派員調查學生身分，並依法祭出罰單，可開罰500元。
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