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影／北宜公路19歲騎士過彎自摔 滑入對向大貨車底身亡畫面曝
新北市坪林區北宜公路昨發生死亡車禍，機車騎士許姓男子疑自摔撞上對向黃姓男子所駕駛大貨車，傷重送醫搶救仍宣告不治，詳細車禍原因有待警方後續調查釐清。
新北市警方昨天下午3時許獲報，坪林區北宜公路32.9公里處發生車禍，員警及救護人員趕抵現場，發現機車騎士許姓男子（19歲）由新店往坪林方向行駛，行經該處時，許男因不明原因自摔，連人帶車滑往對向車道，撞上行駛在對向車道黃姓男子（40歲）駕駛的大貨車。
據了解，黃男駕駛大貨車由宜蘭頭城出發載海鮮運往台中，騎士許男目前未就學，獨自一人由新店往坪林方向行駛，車禍發生後，許男因傷重送往北市萬芳醫院急救，警方已通知許男母親到院協助處理，大貨車駕駛黃男酒測值為零，但經急救近2小時仍宣告不治。
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