台南男子登雞籠山攻頂不適…下山突倒地無心跳 送醫不治

台南市白河關子嶺風景區今上午傳憾事；55歲男子與友人登雞籠山登頂後突然身體不適，緊急下山途中倒地OHCA(到院前心肺功能停止），緊急送醫仍不治，詳細原因待釐清。

住新營區55歲王男今上午同友人登雞籠山，登頂後突感身體不適立即下山，結果返程約距離紫雲殿500公尺處，突倒地OHCA無呼吸心跳，友人立即119求救。

台南市消防局119勤務中心上午10點31分獲報，派遣關嶺分隊救護車4人前往救援，關嶺分隊於10點43分接觸王男立即施以CPR（心肺復甦術）、AED電擊、IV注射給藥急救後。

救護人員將王男固定於捲擔架SKED固定搬運下山，中途由救援人員、熱心民眾輪流搬運至救護車送往柳營奇美醫院救治，惜送醫途中電擊三次仍未恢復呼吸心跳。