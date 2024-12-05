台61線小貨車駕駛路肩下車疑查看車況 遭聯結車撞擊致死

一名吳姓男子駕駛小貨車行駛台61線，在芳苑鄉路段時疑似查看車子狀況，遭聯結車從後側邊撞擊，警消趕到發現已無吸呼心跳，送醫不治，聯結車錢姓駕駛員在事故現場前方路肩停車，警方正調查車禍發生真正原因。

據了解，吳男（67歲）今上午駕駛小貨車北上，在芳苑鄉路段189公里處貨車停靠路肩後下車遭撞，用路人見狀約8點12分通報彰化縣消防局，稱男子躺在路上，消防局芳苑分隊派員趕往救援，到達現場檢查吳男已無呼吸心跳，小貨車前面路肩停一輛聯結車。

吳男被送彰濱秀傳醫院救治，到院已無生命徵象，醫師診斷他血胸、氣胸及雙腿骨折，急救到9點13分宣告不治。

警方帶回留在現場的聯結車錢姓駕駛員（41歲），並調閱行車記錄器畫面，初步研判吳男下車檢查車況，被聯結車從後側撞擊。真正事故發生原因有待進一步釐清。