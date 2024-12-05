快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

聽新聞
0:00 / 0:00

他在路邊買畫眉鳥籠養 觸保育紅線遭法辦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

蘇姓男子5年前在桃園觀音路旁，向鳥販購入畫眉鳥帶回平鎮租屋處飼養，去年11月桃市府動物保護處接獲檢舉，當場查扣籠中遭我國列入第二級保育類野生動物的3隻畫眉鳥，桃園地檢署偵結，依違反動物保育法起訴。

起訴指出，62歲蘇姓男子於2019至2020年間某時，行經桃園市觀音區某址路邊，向不詳姓名人士購入第二級保育類野生動物畫眉3隻後，將鳥兒帶回桃園市平鎮區金陵路的公寓租處處飼養，因而限制保育類野生動物的活動自由、改變牠的生活棲息習慣而為騷擾。桃市動保處去年11月23日接獲檢舉前往查訪，果然發現3隻關在籠中的畫眉鳥，經保七刑大報告偵辦。

檢方認為，蘇男的行為觸犯違反野生動物保育法的非法買賣保育類野生動物及非法騷擾保育類野生動物罪嫌，將從重依非法買賣保育類業生動物罪論處，由於蘇男買入及騷擾的3隻畫眉鳥，曾經被告移入其實力支配管領之下，可認為屬於被告所有的犯罪所得，但經桃市府農業局委託桃園市野鳥學會照顧，可認被告蘇男的犯罪所得已經遭剝奪實際支配權，因此不聲請宣告沒收或追繳。

根據司法院資料顯示，蘇男15年前曾於雲林縣古坑鄉劍湖山附近山區放籠，用預錄的鳥鳴聲引誘台灣畫眉鳥入籠，捕得3隻畫眉鳥帶回雲林斗六的住處飼養，後因2012年間必須入獄服刑，將鳥送給張姓友人飼養，詎料，張男於2016年因畫眉遭警方搜索，進一步發現張男涉及買賣二級珍稀保育類食蛇龜；蘇男也因畫眉獲判6月得易科罰金。

前因飼養畫眉遭法辦的蘇姓男子，自稱在桃園觀音路邊購入3隻畫眉鳥，去年遭桃市府動保處查獲，桃園地檢署偵結，依違反野生動物保護法起訴。圖／警方提供
前因飼養畫眉遭法辦的蘇姓男子，自稱在桃園觀音路邊購入3隻畫眉鳥，去年遭桃市府動保處查獲，桃園地檢署偵結，依違反野生動物保護法起訴。圖／警方提供

保育類野生動物

延伸閱讀

經濟部再撤SRF入園禁令 桃市府：未站在居民立場

禁SRF入園處分又被撤銷 桃市府批：經濟部否定昨日自己

台積電推生物多樣性獎學金與提案獎勵 明年7月公布獲獎

全台最美圖書館冷氣機外露 桃園市議員嘆美感打折

相關新聞

高雄這間派出所Google只「營業」8小時 督勤糾正…網批太閒

網路Google地圖，不少人靠它導航或找美食店家，但高市一名督察人員督勤發現三民二警分局民族派出所在Google標註的「...

游泳教練沉泳池14分鐘溺斃 沒啟用AED？業者：儀器自判不建議電擊

嘉義縣62歲蔡姓游泳教練本月1日天晚間在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入泳池底約14分鐘後救生員協助上岸送醫仍不治；今...

他在路邊買畫眉鳥籠養 觸保育紅線遭法辦

蘇姓男子5年前在桃園觀音路旁，向鳥販購入畫眉鳥帶回平鎮租屋處飼養，去年11月桃市府動物保護處接獲檢舉，當場查扣籠中遭我國...

裝設監視器能防兒虐？新北保母裝設意願低 6月至今僅補助18件

兒虐事件令人聞之色變，各界多認為保母裝設監視器能保障自己與孩子權益，但實際上執行困難，新北市今年六月起補助保母1萬元購置...

影／好貴的薑母鴨！男開車遇酒駕攔檢拒測 遭罰18萬吊銷駕照

隨著天氣轉涼，民眾進補機會增加，不少菜色都會添加米酒；桃園一名57歲男子昨晚吃完薑母鴨開車上路，發現前方酒測攔檢卻心虛拒...

影／台北車站旁豪宅聚賭 警逐層突破…查獲德州撲克賭場送辦20人

台北車站旁近日有地下賭場盤據，警方蒐證完備後昨深夜出擊搜索，查獲現場負責人、員工及賭客等20人，扣回抽頭金及賭資逾305...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。