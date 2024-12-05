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高雄這間派出所Google只「營業」8小時 督勤糾正…網批太閒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

網路Google地圖，不少人靠它導航或找美食店家，但高市一名督察人員督勤發現三民二警分局民族派出所在Google標註的「營業時間」只有8小時，督勤時等同派出所已打烊，註記分局要向Google反映修正，引發網友一片倒狠酸「太閒」。

三民二警分局表示，經督勤人員指正後，派出所已向Google map反映，如今已修正為「營業」24小時。

有網友在臉書社團「靠北Police」貼文，指看到這篇督導通報我笑了，是不是高雄市政府警察局督察室沒東西可以寫了，才會連估狗地圖都給寫下去。

只見原PO附上的照片內容為，上月25日督導人員以Google map確認三民二警分局民族路派出所位置，但該所在Google map顯示已打烊，因為營業時間為上午8時至18時，與實際情形不符，為避免民眾洽公產生誤解，建請該分局向Google map反映修正。

貼文一出引發上百名網友留言熱議，有網友一面倒的指「督導人員真的是太閒了」、「令人匪夷所思」；有網友笑稱、「這篇戰勝太多笑話了，贏了」、「這個也要寫，開眼界」。有網友則狠酸督導人員「真的是遊走雲間的仙人」。

有網友認為「既然擔心民眾誤會，那督導人員自己去跟Google Map反應」、「令人匪夷所思」、「之後是不是要督導派出所google 評論有幾顆星」。

記者實際測試，高雄市警察局多數派出所在Google map營業時間顯示24小時，；但也有例外，三民一警分局十全派出所則連「營業時間」都沒有，點進去一看，周一至周日都休息。

1年前，被Google標註擁有4星評價的高雄市警局楠梓分局後勁派出所，被標註「永久歇業」，鬧出笑話後，如今已修正為24小時「營業」。

高市一名督察人員督勤發現三民二警分局民族派出所在Google map標註的「營業時間」只有8小時。圖／取自Google map
高市一名督察人員督勤發現三民二警分局民族派出所在Google map標註的「營業時間」只有8小時。圖／取自Google map
高市三民一警分局十全派出所在Googlemap 中連「營業時間」都沒有，點進去一看，周一至周日都休息。圖／取自Google map
高市三民一警分局十全派出所在Googlemap 中連「營業時間」都沒有，點進去一看，周一至周日都休息。圖／取自Google map
高市一名督察人員督勤發現三民二警分局民族派出所在Google map標註的「營業時間」只有8小時，督勤時等同派出所已打烊；後派出所已修正為24小時。圖／取自Google map
高市一名督察人員督勤發現三民二警分局民族派出所在Google map標註的「營業時間」只有8小時，督勤時等同派出所已打烊；後派出所已修正為24小時。圖／取自Google map
高市一名督察人員督勤發現三民二警分局民族派出所在Google map標註的「營業時間」只有8小時，督勤時等同派出所已打烊，要求分局註記修正，引發網友一面倒指太閒了。圖／取自臉書社團「靠北Police」
高市一名督察人員督勤發現三民二警分局民族派出所在Google map標註的「營業時間」只有8小時，督勤時等同派出所已打烊，要求分局註記修正，引發網友一面倒指太閒了。圖／取自臉書社團「靠北Police」

警察 高雄市

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