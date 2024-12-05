裝設監視器能防兒虐？新北保母裝設意願低 6月至今僅補助18件

兒虐事件令人聞之色變，各界多認為保母裝設監視器能保障自己與孩子權益，但實際上執行困難，新北市今年六月起補助保母1萬元購置設備，截至目前僅18件提出申請裝設，議員認為應給予更多鼓勵才有誘因。保母私下透露，居家保母多在家中照顧孩子「誰喜歡家裡被人看光光」，另家長也會擔心孩子隱私洩漏，求自保者也只能偷偷裝，以備不時之需。

目前法令僅規定公私立機構必須全面裝設監視錄影設備，不過居家保母因涉及私領域，沒有強制力，但近年兒虐事件不僅家長擔心，保母也人人自危。

新北市社會局為保障居家托育人員、家長及托兒照顧權益，6月1日起補助居家托育人員添購攝錄影音器材上限1萬元，要求保母維護設備運作正常，配合訪視人員、司法機關調閱。

新北市議員張維倩在議會質詢兒少議題詢問補助裝設情形，社會局長李美珍表示，截至目前已有18件申請，大部分保母是擔心居家隱私洩露，社會局持續鼓勵與推廣。

張維倩說，市府可透過評鑑制度，將裝設監視器作為保母評鑑選項之一，才能增加保母意願，另外也可以找來專家協助裝設在哪可兼顧隱私與保母和孩子的權益，才讓補助發揮效果。

新北市兒童托育科長林秀穗指出，因居家托育屬於私領域，補助裝設監視器屬於鼓勵性質，目前新北市5000多位保母，雖然裝設比例難以統計，要大家全面接受裝設監視器，還要努力。

林秀穗說，公部門除補助監視器設備，居服中心也會透過定期訪視保母，了解托育情況，尤其是初任保母者一個月內一定會家訪，一年至少訪四次，擔任保母二年以後，日托一年兩次訪視，夜托、全日托，一年仍維持四次。

林秀穗說，訪視流程除了了解過去照顧情形、孩子跟保母的互動與家庭環境之外，另外也會調查保母家中其他成員與角色。

有保母私下透露，他們都在家中照顧孩子，一個監視器全天候攝影，對其他家人非常困擾；也有保母說，有些家長也不願意孩子全天候被拍攝，想要自保的保母只能「偷偷裝」以備不時之需，通常不會告訴家長與公部門，實際裝設情形應該沒有這麼低。

張維倩質詢也指出，目前公私立托嬰機構法令都有規定裝設監視器，但私立機構沒有辦法強制上傳雲端，可能導致有需要時刻，監視器畫面消失或根本沒錄到，市府除可補助私立機構上傳雲端，也可透過評鑑獎勵制度鼓勵業者。