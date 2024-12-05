影／好貴的薑母鴨！男開車遇酒駕攔檢拒測 遭罰18萬吊銷駕照

隨著天氣轉涼，民眾進補機會增加，不少菜色都會添加米酒；桃園一名57歲男子昨晚吃完薑母鴨開車上路，發現前方酒測攔檢卻心虛拒測，結果當場被保管車輛，裁處新台幣18萬元並吊銷駕駛執照，得不償失。

桃園警方昨晚於桃園區延壽街巡邏時，發現一名47歲李姓駕駛開車闖紅燈，攔查時發現他神色緊張、臉色紅潤且散發酒氣，立即施以酒測，酒測值為每公升0.44毫克，當場開單告發移送法辦，拆卸汽機車牌照查扣2年。

另外警方於春日路及三民路口執行取締酒駕勤務，攔查一名57歲張姓男子酒駕拒測，當場移置保管車輛外，並直接裁處新台幣18萬元並吊銷駕駛執照。張男自稱因天氣轉涼，開車前有吃了加了米酒的薑母鴨，因此沒有信心酒測不會超標，應該是最昂貴的一餐薑母鴨了。

桃園分局統計，今年截至12月初酒駕死傷126件，與去年同期酒駕死傷159件比較，酒後駕車死傷件數較去年同期下降33件，下降比率達2成；酒駕違規取締件數則由去年1068件，今年下降為750件，下降比率將近3成。

警方呼籲，酒駕相關罰則加重，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照查扣2年，車輛必須移置保管；酒精濃度超過0.25mg/l以上，除了扣牌，車輛移置保管後免付繳納罰款收據領回，需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。另嚴重超速由原本超速60公里，下修為超速40公里，一旦違規嚴重超速，除了罰鍰外還會吊扣牌照6個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康