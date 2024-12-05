快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

聽新聞
0:00 / 0:00

游泳教練沉泳池14分鐘溺斃 沒啟用AED？業者：儀器自判不建議電擊

聯合報／ 記者魯永明李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣62歲蔡姓游泳教練本月1日天晚間在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入泳池底約14分鐘後救生員協助上岸送醫仍不治；今天家屬提出包括要命的14分鐘等數項質疑向民代、媒體陳情，尤其未在黃金時間搶救，造成寶貴性命驟逝難以平復悲傷情緒。嘉義地檢署表示，家屬質疑事項，將由承辦檢察官列入案件調查範圍。

蔡男是游泳好手，年輕時曾培育不少游泳人才，即使年過6旬，仍然經常游泳保持體魄，泳池常可以看他的身影，是國民運動中心的常客。本月1日晚上蔡男與以往一樣游泳，在跳台底下水道韻律呼吸，6點18分沉入水底，直到6點32分才被發現，間隔約14分鐘。

由於蔡男天天游泳保持體魄，沒有重大病史，又是游泳教練，卻於泳池驟逝，家屬無法接受，今天具陳情書給市議會、媒體，提出多項疑點。

家屬質疑包括救生高腳椅老舊、浮水擔架、浮具、AED(自動體外心臟電擊去顫器)等救生設備沒有在第一時間發揮作用，錯過黃金時間。沒有提供更靠近事故地點監視畫面。案發時不見另一名救生員。場館只有2名救生員是否足夠因應。未善盡維護場地及國民權益出人命隔日還繼續營業等。

檢方表示，地檢署12月2日相驗，4日解剖確認死因，解剖初步發現有溺水表現，惟確切死因，尚待病理切片及檢體檢驗報告，綜合判斷。有關死者家屬所質疑游泳池之救生設備及救生員平日訓練、案發時處置過程等節，由承辦檢察官列入案件調查範圍。

營運廠商張姓執行長說，公司加倍投保意外責任險，1人身亡保額600萬元，監錄系統已被檢警查扣帶回，設備依相關規範配置救生員，當時有啟用AED，因儀器自行判斷「不建議使用」，體會家屬悲傷心情，會配合檢方調查。

蔡姓游泳教練經常游泳保持強健體魄，卻沉國民運動中心泳池驟逝，悲傷家屬難以接受，提質疑陳情，檢方將列入偵查範圍。圖／資料照片
蔡姓游泳教練經常游泳保持強健體魄，卻沉國民運動中心泳池驟逝，悲傷家屬難以接受，提質疑陳情，檢方將列入偵查範圍。圖／資料照片

AED 嘉義 教練 游泳池 溺水

延伸閱讀

6旬游泳教練沉泳池底14分鐘送醫不治 解剖相驗疑溺水死亡

游泳教練沉運動中心水底...14分鐘後才發現 嘉巿府：2救生員配合調查

男子游泳沉池底14分鐘救起不治 將究責嘉市運動中心救生員

嘉市運動中心游泳男子沉池底14分鐘不治 將究責救生員

相關新聞

高雄這間派出所Google只「營業」8小時 督勤糾正…網批太閒

網路Google地圖，不少人靠它導航或找美食店家，但高市一名督察人員督勤發現三民二警分局民族派出所在Google標註的「...

游泳教練沉泳池14分鐘溺斃 沒啟用AED？業者：儀器自判不建議電擊

嘉義縣62歲蔡姓游泳教練本月1日天晚間在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入泳池底約14分鐘後救生員協助上岸送醫仍不治；今...

他在路邊買畫眉鳥籠養 觸保育紅線遭法辦

蘇姓男子5年前在桃園觀音路旁，向鳥販購入畫眉鳥帶回平鎮租屋處飼養，去年11月桃市府動物保護處接獲檢舉，當場查扣籠中遭我國...

裝設監視器能防兒虐？新北保母裝設意願低 6月至今僅補助18件

兒虐事件令人聞之色變，各界多認為保母裝設監視器能保障自己與孩子權益，但實際上執行困難，新北市今年六月起補助保母1萬元購置...

影／好貴的薑母鴨！男開車遇酒駕攔檢拒測 遭罰18萬吊銷駕照

隨著天氣轉涼，民眾進補機會增加，不少菜色都會添加米酒；桃園一名57歲男子昨晚吃完薑母鴨開車上路，發現前方酒測攔檢卻心虛拒...

影／台北車站旁豪宅聚賭 警逐層突破…查獲德州撲克賭場送辦20人

台北車站旁近日有地下賭場盤據，警方蒐證完備後昨深夜出擊搜索，查獲現場負責人、員工及賭客等20人，扣回抽頭金及賭資逾305...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。