游泳教練沉泳池14分鐘溺斃 沒啟用AED？業者：儀器自判不建議電擊

嘉義縣62歲蔡姓游泳教練本月1日天晚間在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入泳池底約14分鐘後救生員協助上岸送醫仍不治；今天家屬提出包括要命的14分鐘等數項質疑向民代、媒體陳情，尤其未在黃金時間搶救，造成寶貴性命驟逝難以平復悲傷情緒。嘉義地檢署表示，家屬質疑事項，將由承辦檢察官列入案件調查範圍。

蔡男是游泳好手，年輕時曾培育不少游泳人才，即使年過6旬，仍然經常游泳保持體魄，泳池常可以看他的身影，是國民運動中心的常客。本月1日晚上蔡男與以往一樣游泳，在跳台底下水道韻律呼吸，6點18分沉入水底，直到6點32分才被發現，間隔約14分鐘。

由於蔡男天天游泳保持體魄，沒有重大病史，又是游泳教練，卻於泳池驟逝，家屬無法接受，今天具陳情書給市議會、媒體，提出多項疑點。

家屬質疑包括救生高腳椅老舊、浮水擔架、浮具、AED(自動體外心臟電擊去顫器)等救生設備沒有在第一時間發揮作用，錯過黃金時間。沒有提供更靠近事故地點監視畫面。案發時不見另一名救生員。場館只有2名救生員是否足夠因應。未善盡維護場地及國民權益出人命隔日還繼續營業等。

檢方表示，地檢署12月2日相驗，4日解剖確認死因，解剖初步發現有溺水表現，惟確切死因，尚待病理切片及檢體檢驗報告，綜合判斷。有關死者家屬所質疑游泳池之救生設備及救生員平日訓練、案發時處置過程等節，由承辦檢察官列入案件調查範圍。

營運廠商張姓執行長說，公司加倍投保意外責任險，1人身亡保額600萬元，監錄系統已被檢警查扣帶回，設備依相關規範配置救生員，當時有啟用AED，因儀器自行判斷「不建議使用」，體會家屬悲傷心情，會配合檢方調查。