影／台北車站旁豪宅聚賭 警逐層突破…查獲德州撲克賭場送辦20人

台北車站旁近日有地下賭場盤據，警方蒐證完備後昨深夜出擊搜索，查獲現場負責人、員工及賭客等20人，扣回抽頭金及賭資逾305萬元，負責人凌男坦承營賭，警詢後分別依刑法賭博罪及社會秩序維護法送辦、裁罰。

警方調查，大同區承德路一處豪宅近期出入分子多且雜，時常外送大量消夜，疑有不法，員警連日蒐證，昨夜持票上門搜索，當場查獲德州撲克職業賭場現場負責人35歲凌姓男子、員工、美女荷官等3人，賭客17人，查扣抽頭金5萬元、賭資籌碼逾300萬元及賭具，帶返警所偵辦。

據悉，凌男趁過年前營賭撈錢，11月以每月15萬元價格租下承德路上豪宅作為賭場，該豪宅從一樓大門、電梯到家門皆設有磁扣過濾外人，賭場也只開放熟客報名，到場時需由專人接引才能進入，員警第一時間控制大樓外把風人員，逐層突破門禁，順利查獲地下賭場。

凌男落網坦承營賭，警詢後依刑法賭博罪將凌男3人移送士林地檢署偵辦，另依社會秩序維護法裁罰17名賭客。警方強調，將持續掃蕩治安顧慮場所，淨化社會治安。