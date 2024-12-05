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影／未達3分鐘！高雄BMW違停斑馬線 駕駛檢舉遭警駁理由曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名駕駛10月21日晚間行經苓雅區三多三路與文橫二路口時，見一輛BMW轎車違停在斑馬線，有5名行人經過被迫繞過違停車行走，駕駛檢具行車記錄器向警方檢舉，轄區警方認為檢舉影像不滿3分鐘，不符規定不予舉發。

原PO事後將影片PO上YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，並附上轄區苓雅警分局的回函，指當時至少已有4名以上行人正在過馬路，卻被擋住只能繞路，但警方回函卻是「違規事實不明確，不宜舉發」，理由是檢舉影像未超過3分鐘，原PO不滿狠酸「是偏離事實的規定」。

只見影片中，有約5名男女行人，因BMW轎車違停在斑馬線上，得讓過車身才能往前走，曝光後引發網友熱議。

有網友指：「大違停時代 大家安心、放心停」、「這代表好幾張選票，怎麼敢舉發在案」；另有網友酸「警方認證合法違停」、「什麼斑馬線叫停讓行人，直接停斑馬線也沒事」、「行人地獄不是叫假的」；有網友則認為「沒辦法，舉發標準就是3分鐘外加上下車畫面，不然只能現場報警」。

苓雅警分局指出，依據交通部公共運輸及監理司「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條施以勸導審核認定原則」，檢舉違反道路交通管理處罰條例第55條，須有上、下客、貨臨時停車及時間未滿3分鐘之停車及駛離照片或影像。

警方指出，檢舉人檢舉BMW轎車違停的影像資料，並未有違規車輛駛離畫面，因不符檢舉規定，故不予舉發。

高市一名駕駛10月21日晚間行經三多三路與文橫二路口時，見一輛BMW轎車違停斑馬線，5名行人被迫繞路，檢具影像檢舉，因影像未達3分鐘，遭警駁回。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一名駕駛10月21日晚間行經三多三路與文橫二路口時，見一輛BMW轎車違停斑馬線，5名行人被迫繞路，檢具影像檢舉，因影像未達3分鐘，遭警駁回。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一名駕駛10月21日晚間行經三多三路與文橫二路口時，見一輛BMW轎車違停斑馬線，5名行人被迫繞路，檢具影像檢舉，因影像未達3分鐘，遭警駁回。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一名駕駛10月21日晚間行經三多三路與文橫二路口時，見一輛BMW轎車違停斑馬線，5名行人被迫繞路，檢具影像檢舉，因影像未達3分鐘，遭警駁回。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一名駕駛10月21日晚間行經三多三路與文橫二路口時，見一輛BMW轎車違停斑馬線，5名行人被迫繞路，檢具影像檢舉，因影像未達3分鐘，遭警駁回。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一名駕駛10月21日晚間行經三多三路與文橫二路口時，見一輛BMW轎車違停斑馬線，5名行人被迫繞路，檢具影像檢舉，因影像未達3分鐘，遭警駁回。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一名駕駛10月21日晚間行經三多三路與文橫二路口時，見一輛BMW轎車違停斑馬線，5名行人被迫繞路，檢具影像檢舉，因影像未達3分鐘，遭警駁回。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
高市一名駕駛10月21日晚間行經三多三路與文橫二路口時，見一輛BMW轎車違停斑馬線，5名行人被迫繞路，檢具影像檢舉，因影像未達3分鐘，遭警駁回。圖／取自「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

交通違規 行人地獄 行車記錄器 違停

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