快訊

瓊瑤逝世早有預告！「離世前1天留言」曝光

降重心改Mk41垂直發射器 提康德洛加級神盾艦威力大增

繼承千萬遺產卻要繳稅5千萬！專家教遺產稅如何計算及該不該拋棄繼承

聽新聞
0:00 / 0:00

台中6旬婦被反鎖陽台叫破喉嚨沒人發現 驚險爬牆枯坐3樓冷氣室外機

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中柯姓婦人日前打掃4樓住家不慎遭反鎖，她站在屋外孤立無援，喊破喉嚨都沒人聽見她求救，柯婦竟冒險從陽台沿著廣告招牌向下爬，後體力用盡坐在3樓冷氣室外機上，有民眾目擊驚險畫面報案，所幸柯經警消架梯救下沒有大礙。

台中第四分局大墩派出所11月22日獲報，公益路民宅有1名婦人坐在3樓冷氣室外機上，擔心一不小心墜落釀意外，警員李鴻毅、黃清光到場時見該名婦人蜷曲室外機上，並無助貼靠牆壁邊不斷揮手求救。

警方、消防經評估後，使用伸縮長梯直接架到3樓，小心翼翼將婦人從室外機上救下，過程也不停叮嚀她動作放慢、小心一點，所幸最後成功抵達一樓，有驚無險。

警方查，柯姓婦人（61歲）是該棟4樓住戶，當天下午獨自在陽台打掃，卻突然刮起一陣強風把門關上才導致她被反鎖門外，柯當時身上也沒帶手機，她想朝路邊人車呼喊找人求救，但因車流噪音大，她喊破喉嚨都沒人發現。

隨著天色逐漸昏暗、氣溫降低，柯情急之下才鋌而走險，直接跨出4樓陽台打算沿著廣告招牌向下爬，但她只到3樓救耗盡體力，一直找不到支撐只能坐在3樓住戶冷氣機的室外機上，繼續揮手、呼喊最終才被發現。

警消成功將她救下後，柯也道出來龍去脈，最終也替她聯絡鎖匠開門，結束這場驚魂。

柯婦坐在3樓冷氣室外機上求救，民眾目擊驚險畫面報案。記者曾健祐／翻攝
柯婦坐在3樓冷氣室外機上求救，民眾目擊驚險畫面報案。記者曾健祐／翻攝
警消成功將坐在3樓冷氣室外機上的柯婦救下。記者曾健祐／翻攝
警消成功將坐在3樓冷氣室外機上的柯婦救下。記者曾健祐／翻攝

住戶 冷氣室外機

延伸閱讀

世足資格賽／少林足球？中國輸日本還肘擊喉嚨、雷射筆干擾門將挨轟

愛莉莎莎遊印度幾經波折「生不如死」 籲大家：沒事不要來

人神共憤！11歲女被生父賣作「雛妓」 遭鹽酸灌喉嚨變啞…下場悲慘

高雄三民區大樓店面凌晨竄火…夫妻命危送醫 3樓再救出1人

相關新聞

影／未達3分鐘！高雄BMW違停斑馬線 駕駛檢舉遭警駁理由曝光

高雄市一名駕駛10月21日晚間行經苓雅區三多三路與文橫二路口時，見一輛BMW轎車違停在斑馬線，有5名行人經過被迫繞過違停...

台南山區轎車深夜自撞橋墩 24歲駕駛送醫不治、2乘客輕重傷

台南市市道174線道路昨深夜發生轎車不明原因自撞路旁橋墩，車內3人輕、重傷送醫，其中傷勢最嚴重的顏姓駕駛到院前已無生命跡...

台中6旬婦被反鎖陽台叫破喉嚨沒人發現 驚險爬牆枯坐3樓冷氣室外機

台中柯姓婦人日前打掃4樓住家不慎遭反鎖，她站在屋外孤立無援，喊破喉嚨都沒人聽見她求救，柯婦竟冒險從陽台沿著廣告招牌向下爬...

游泳教練沉泳池14分鐘溺斃 沒啟用AED？業者：儀器自判不建議電擊

嘉義縣62歲蔡姓游泳教練本月1日天晚間在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入游池底約14分鐘後救生員協助上岸送醫仍不治；今...

影／台北車站旁豪宅聚賭 警逐層突破…查獲德州撲克賭場送辦20人

台北車站旁近日有地下賭場盤據，警方蒐證完備後昨深夜出擊搜索，查獲現場負責人、員工及賭客等20人，扣回抽頭金及賭資逾305...

取締微電車未掛車牌 豐原警追50公尺查獲失聯移工

微型電動二輪車全面掛牌11月30日已上路，台中市神岡區一名移工日前騎未依規定懸掛牌照的微電車，豐原警分局警方發現攔查，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。