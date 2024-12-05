台中6旬婦被反鎖陽台叫破喉嚨沒人發現 驚險爬牆枯坐3樓冷氣室外機

台中柯姓婦人日前打掃4樓住家不慎遭反鎖，她站在屋外孤立無援，喊破喉嚨都沒人聽見她求救，柯婦竟冒險從陽台沿著廣告招牌向下爬，後體力用盡坐在3樓冷氣室外機上，有民眾目擊驚險畫面報案，所幸柯經警消架梯救下沒有大礙。

台中第四分局大墩派出所11月22日獲報，公益路民宅有1名婦人坐在3樓冷氣室外機上，擔心一不小心墜落釀意外，警員李鴻毅、黃清光到場時見該名婦人蜷曲室外機上，並無助貼靠牆壁邊不斷揮手求救。

警方、消防經評估後，使用伸縮長梯直接架到3樓，小心翼翼將婦人從室外機上救下，過程也不停叮嚀她動作放慢、小心一點，所幸最後成功抵達一樓，有驚無險。

警方查，柯姓婦人（61歲）是該棟4樓住戶，當天下午獨自在陽台打掃，卻突然刮起一陣強風把門關上才導致她被反鎖門外，柯當時身上也沒帶手機，她想朝路邊人車呼喊找人求救，但因車流噪音大，她喊破喉嚨都沒人發現。

隨著天色逐漸昏暗、氣溫降低，柯情急之下才鋌而走險，直接跨出4樓陽台打算沿著廣告招牌向下爬，但她只到3樓救耗盡體力，一直找不到支撐只能坐在3樓住戶冷氣機的室外機上，繼續揮手、呼喊最終才被發現。

警消成功將她救下後，柯也道出來龍去脈，最終也替她聯絡鎖匠開門，結束這場驚魂。