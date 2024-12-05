快訊

吳明達槍擊案幕後角頭郝廣民車禍 警界、道上兄弟驚訝

LINE ID設定有禁忌！官方示警注意3件事 這行為「有1次更名挽救機會」

瓊瑤辭世 退休台師大教授回憶：大學採訪初見瓊瑤卻夢想破滅

聽新聞
0:00 / 0:00

台南山區轎車深夜自撞橋墩 24歲駕駛送醫不治、2乘客輕重傷

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市市道174線道路昨深夜發生轎車不明原因自撞路旁橋墩，車內3人輕、重傷送醫，其中傷勢最嚴重的顏姓駕駛到院前已無生命跡象，最後仍告不治，事故排除酒駕，詳細原因待釐清。

事故地點發生在昨深夜10點45分許，地點在市道174線近45公里前約200公尺「翼騎士驛站」附近，初步調查，1輛轎車當時由東往西行駛，經過該路段時不明原因自撞路旁橋墩發出巨響，造成車頭、引擎蓋等處嚴重凹陷、零件四散，車內駕駛及2名乘客一度受困車內，彼此都熟識友人。

台南市消防局獲報緊急調派東原、關嶺等消防分隊共5車10人趕往，因現場山區搶救不易，緊急送往柳營奇美醫院救治。

其中，24歲顏姓駕駛在事故現場已OHCA(到院前心肺功能停止），緊急送醫仍告不治，前座乘客21歲曾女額頭有擦傷有撕裂傷、頭部撕裂傷、腹部背部疼痛，後座蘇男額頭撕裂傷、右下肢擦傷，兩人意識均清楚，其中，蘇男在救護人員到達已先自行脫困。

警方也呼籲，市道174線六甲、東山、楠西山區道路多處彎曲，入夜視線差，非必要避免上山，籲請用路人減速慢行。

台南市市道174線道路昨深夜發生轎車自撞路旁橋墩，釀成1死2輕重傷。記者謝進盛／翻攝
台南市市道174線道路昨深夜發生轎車自撞路旁橋墩，釀成1死2輕重傷。記者謝進盛／翻攝
台南市市道174線道路昨深夜發生轎車自撞路旁橋墩，釀成1死2輕重傷。圖為救護人員緊急將傷者送醫情形。記者謝進盛／翻攝記者謝進盛／翻攝
台南市市道174線道路昨深夜發生轎車自撞路旁橋墩，釀成1死2輕重傷。圖為救護人員緊急將傷者送醫情形。記者謝進盛／翻攝記者謝進盛／翻攝
台南市市道174線道路昨深夜發生轎車自撞路旁橋墩，釀成1死2輕重傷。圖為救護人員緊急搶救過程。記者謝進盛／翻攝
台南市市道174線道路昨深夜發生轎車自撞路旁橋墩，釀成1死2輕重傷。圖為救護人員緊急搶救過程。記者謝進盛／翻攝

自撞 車禍

延伸閱讀

北市轎車失控衝撞超商騎樓「車頭全毀」 駕駛一度受困送醫治療

明晚間起3地區有雨！下波冷空氣周六報到轉涼 日夜溫差恐達10度

司機酒駕致垃圾車遭吊牌2年 屏東枋山鄉垃圾清運受影響

北台今起溫度逐日下降 氣象署：下周一清晨低溫15度

相關新聞

台南山區轎車深夜自撞橋墩 24歲駕駛送醫不治、2乘客輕重傷

台南市市道174線道路昨深夜發生轎車不明原因自撞路旁橋墩，車內3人輕、重傷送醫，其中傷勢最嚴重的顏姓駕駛到院前已無生命跡...

影／1樓床舖燒起來 台南東區鋼琴教學店家今凌晨起火

台南東區中華東路二段巷弄內鋼琴教學店家凌晨1時36分傳出火警，消防局據報後調派大批消防人車趕抵現場，因店家位在18層鋼筋...

取締微電車未掛車牌 豐原警追50公尺查獲失聯移工

微型電動二輪車全面掛牌11月30日已上路，台中市神岡區一名移工日前騎未依規定懸掛牌照的微電車，豐原警分局警方發現攔查，要...

中檢查洩密 幣流女專家獲釋車禍亡 友抱不平：永遠英雄

台中地檢署追查刑事局謝姓偵查員洩密案，謝的陳姓女友因具幣流專業，曾多次協助檢警破案，也被列為被告帶回，4日凌晨2時許才結...

慣竊洗個衣服也要偷 落網還穿著女失主的長褲

桃園大溪邱姓男子四處犯下竊案，這次連中壢租屋處附近的自助洗衣店也不放過，去年12月間，4天內2度趁洗衣之際，先後偷走3名...

台61線貨車連環撞 3死1傷

桃園市大園區台61線北向21.3公里處，昨下午近3時發生重大車禍，3輛貨車連環追撞，釀成3死1傷慘劇。其中藍色小貨車遭前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。