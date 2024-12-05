台南山區轎車深夜自撞橋墩 24歲駕駛送醫不治、2乘客輕重傷

台南市市道174線道路昨深夜發生轎車不明原因自撞路旁橋墩，車內3人輕、重傷送醫，其中傷勢最嚴重的顏姓駕駛到院前已無生命跡象，最後仍告不治，事故排除酒駕，詳細原因待釐清。

事故地點發生在昨深夜10點45分許，地點在市道174線近45公里前約200公尺「翼騎士驛站」附近，初步調查，1輛轎車當時由東往西行駛，經過該路段時不明原因自撞路旁橋墩發出巨響，造成車頭、引擎蓋等處嚴重凹陷、零件四散，車內駕駛及2名乘客一度受困車內，彼此都熟識友人。

台南市消防局獲報緊急調派東原、關嶺等消防分隊共5車10人趕往，因現場山區搶救不易，緊急送往柳營奇美醫院救治。

其中，24歲顏姓駕駛在事故現場已OHCA(到院前心肺功能停止），緊急送醫仍告不治，前座乘客21歲曾女額頭有擦傷有撕裂傷、頭部撕裂傷、腹部背部疼痛，後座蘇男額頭撕裂傷、右下肢擦傷，兩人意識均清楚，其中，蘇男在救護人員到達已先自行脫困。

警方也呼籲，市道174線六甲、東山、楠西山區道路多處彎曲，入夜視線差，非必要避免上山，籲請用路人減速慢行。