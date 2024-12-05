取締微電車未掛車牌 豐原警追50公尺查獲失聯移工

微型電動二輪車全面掛牌11月30日已上路，台中市神岡區一名移工日前騎未依規定懸掛牌照的微電車，豐原警分局警方發現攔查，要開單告發並移置保管，移工企圖以謊報他人身分蒙混過關，行跡敗露之際轉身狂奔，不到50公尺被警方逮捕，依違反入出國及移民法交移民署台中市專勤隊處置。

豐原警分局豐洲派出所警員康哲維、盧承偉本月2日上午9時，巡邏行經神岡區大洲路與前寮路口時，發現24歲越南籍移工范姓男子騎無牌照的微電車，趨前在光啟路上攔查他，盤查過程中，范男出示別人居留證，試圖假冒身分蒙騙過關。

此舉逃不過員警鷹眼，比對時就發現證件照片與范男臉型有異，當員警告知范男需返所進一步查證身分之際，范男聞訊即轉身拔腿狂奔，警方立刻尾隨追捕，雙方追逐約50公尺，范男遭員警壓制逮捕，並帶往移民署專勤隊捺印指紋比對身分。

經查，范男已遭通報失聯2年多，因擔心逃跑身分被曝光而遭到遣返，才會冒用他人身分，全案警詢後，依違反入出國及移民法移請移民署台中市專勤隊處置。

經統計，豐原分局今年1至11月，微電車交通違規取締總共超過1049件，其中前3大違規項目分別是違規停車(254件)、雙載(224件)、不依號誌指示(如闖紅燈，95件)；分局長林大為呼籲，未依規定領用牌照騎微電車，可處1200元以上3600元以下罰鍰。