慣竊洗個衣服也要偷 落網還穿著女失主的長褲

桃園大溪邱姓男子四處犯下竊案，這次連中壢租屋處附近的自助洗衣店也不放過，去年12月間，4天內2度趁洗衣之際，先後偷走3名20歲男女的衣物，7天後重返洗衣店，身穿李姓女子遭竊的長褲落網，桃園地檢署偵結，依2次竊盜罪起訴。

起訴指出，41歲邱姓男子原住在大溪，後因故離鄉，戶籍設在大溪區戶政事務所，2023年12月28日晚間8點15分，拿著髒衣物到中壢區龍岡路三段某自助洗衣店，洗完衣物收取時，順便將同齡的李姓、藍姓女子放在烘衣機內的女性衣物偷走。

同年月31日下午3點29分，又假裝洗衣進到同間自助洗衣店，徒手竊取謝姓潮男的背心、褲子及衣服共4件價值千餘元、放在烘乾機內的衣服；今年1月7日晚間7點50分，邱男又帶著髒衣服來洗，謝男、藍女來收衣服時，驚見邱男正是偷他們衣物的賊，立刻報警稱「遇到偷我衣服的人」。當警方到場盤查，發現邱男身上穿的長褲還是藍女的李姓女友人的運動長褲，真的是人贓俱獲。