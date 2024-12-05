慣竊洗個衣服也要偷 落網還穿著女失主的長褲

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園大溪邱姓男子四處犯下竊案，這次連中壢租屋處附近的自助洗衣店也不放過，去年12月間，4天內2度趁洗衣之際，先後偷走3名20歲男女的衣物，7天後重返洗衣店，身穿李姓女子遭竊的長褲落網，桃園地檢署偵結，依2次竊盜罪起訴。

起訴指出，41歲邱姓男子原住在大溪，後因故離鄉，戶籍設在大溪區戶政事務所，2023年12月28日晚間8點15分，拿著髒衣物到中壢區龍岡路三段某自助洗衣店，洗完衣物收取時，順便將同齡的李姓、藍姓女子放在烘衣機內的女性衣物偷走。

同年月31日下午3點29分，又假裝洗衣進到同間自助洗衣店，徒手竊取謝姓潮男的背心、褲子及衣服共4件價值千餘元、放在烘乾機內的衣服；今年1月7日晚間7點50分，邱男又帶著髒衣服來洗，謝男、藍女來收衣服時，驚見邱男正是偷他們衣物的賊，立刻報警稱「遇到偷我衣服的人」。當警方到場盤查，發現邱男身上穿的長褲還是藍女的李姓女友人的運動長褲，真的是人贓俱獲。

邱男供稱，第一次犯案時，是同住的友人交代他幫忙去自助洗衣店收衣服，由於他當時喝醉，所以誤拿了。另一起也是因為自己喝多了，拿錯了，不過店內監視器拍下，邱男除了拿取自己的衣服外，也拿取烘乾機內的衣服，他也希望能和被害人達成和解。

邱姓慣竊去自助洗衣店收衣服時，將謝姓、李姓及藍姓等3名年輕男女的衣物都偷走。記者陳恩惠／翻攝
邱姓慣竊去自助洗衣店收衣服時，將謝姓、李姓及藍姓等3名年輕男女的衣物都偷走。記者陳恩惠／翻攝
邱姓慣竊去自助洗衣店收衣服時，將謝姓、李姓及藍姓等3名年輕男女的衣物都偷走。記者陳恩惠／翻攝
邱姓慣竊去自助洗衣店收衣服時，將謝姓、李姓及藍姓等3名年輕男女的衣物都偷走。記者陳恩惠／翻攝
邱姓慣竊去自助洗衣店收衣服時，將謝姓、李姓及藍姓等3名年輕男女的衣物都偷走。記者陳恩惠／翻攝
邱姓慣竊去自助洗衣店收衣服時，將謝姓、李姓及藍姓等3名年輕男女的衣物都偷走。記者陳恩惠／翻攝
邱姓慣竊去自助洗衣店收衣服時，將謝姓、李姓及藍姓等3名年輕男女的衣物都偷走。記者陳恩惠／翻攝
邱姓慣竊去自助洗衣店收衣服時，將謝姓、李姓及藍姓等3名年輕男女的衣物都偷走。記者陳恩惠／翻攝

中壢 桃園地檢署

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