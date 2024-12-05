中檢查洩密 幣流女專家獲釋車禍亡 友抱不平：永遠英雄

台中地檢署追查刑事局謝姓偵查員洩密案，謝的陳姓女友因具幣流專業，曾多次協助檢警破案，也被列為被告帶回，4日凌晨2時許才結束訊問，但搭車北返時出車禍身亡，一名網友在PTT發文替陳抱不平，「洩什麼密？你是我心中永遠的英雄」。

該名網友在4日晚間在PTT八卦版發文，文中寫到，陳姓女子（Miffy）是他生平最敬重的朋友，國內第一流的虛擬貨幣幣流專家，無償協助刑事局做案子，國內取回虛擬貨幣紀錄的詐騙案全部都有她經手。

網友說，黃子佼創意私房案是陳女做的，立院去年編列追幣軟體預算給刑事局也是陳促成的；對接交易所與泰達給警方，開發嶄新而有效的查案方式給警察，去年果敢的台灣人命懸一線，不安置就死的時候她還出了錢。

網友說，兩年多來，陳女每晚哄睡兩個小孩，才做反詐志願工作到半夜，出錢出力不眠不休不求名利不曝光，然後台灣政府查她？漏夜偵訊，半夜離開地檢署，還沒到家，人死了？留下兩個學齡前女兒，「請問誰要負責？」

網友說，希望陳女能夠安息，去更好的地方，「在諸神的黃昏中，你是我心目中永遠的英雄」。