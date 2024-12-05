學校找不到學童 驚見母子陳屍住家

台中市太平區下午2時許驚傳一對母子陳屍租屋處，屋內因已傳出屍臭味，研判已死亡數日，但初步未發現有他殺嫌疑，警方正進一步調查死因。示意圖。圖／AI生成 台中市太平區7歲馬姓男童請假逾一周，原定前天到校卻未現身，校方聯繫不上男童母親，昨下午經房東協助到母子倆租屋處開門，兩人已死亡多日，但初步未發現他殺嫌疑。中市府社會局指出，母子倆曾是家防中心服務個案，但已結案，確切死因今相驗調查釐清。

據了解，就讀小學二年級的馬姓男童來自單親家庭，平日由33歲馬姓女子獨立扶養，平時都由母親接送男童上下學。但男童上個月22日起先請事假在家，接著又說要回南部請假到月底，本月2日校慶運動會男童沒來，原訂前天到校也未現身，讓校方很著急。

校方前天打了一整天電話聯繫男童母親，遲遲未聯絡上，昨派3人安排到母子倆太平區的租屋處家訪，最後找上房東報案，由警員和里長一同開門入內，才發現男童與母親陳屍租屋處，平躺臥房床上已死亡。

台中市社會局指出，男童與母親曾是家防中心服務個案，去年男童因在校行為不妥，遭媽媽徒手管教臉部瘀青，社工協助連結親職教育，服務約半年結案。

未料昨傳出母子倆陳屍住家，因屋內已傳出屍臭味，研判死亡多日。社會局指出，相關案情及確切死亡原因由警方釐清。

男童去年因在校行為不妥被媽媽管教受傷，轉至目前小學就讀，學校表示，不清楚男童小一時發生的事，但男童模樣可愛，與師生互動都很好，相當意外遺憾。

據了解，警方在現場發現一張字條，疑是馬母交代一些錢的位置等後事。初步未發現有他殺嫌疑，今將相驗，並聯繫男童母親的家人，進一步調查釐清。

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