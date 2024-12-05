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台61線貨車連環撞 3死1傷
桃園市大園區台61線北向21.3公里處，昨下午近3時發生重大車禍，3輛貨車連環追撞，釀成3死1傷慘劇。其中藍色小貨車遭前後兩車夾擊全毀，當場成了廢鐵，現場一度全線封閉。
據了解，事故現場正進行地磅站設備工程，桃園市警局大園分局初步調查，疑似最前方黃男駕駛的大貨車煞車減速後，後方林姓藍色小貨車駕駛煞車不及追撞，隨後王姓駕駛白色小貨車再接續追撞。猛烈撞擊力道，藍色小貨車慘成夾心當場被撞爛，車體嚴重變形已無全貌，白色貨車車頭也被撞扁，現場滿地機油、車殼碎片，一片狼藉。
桃園市消防局人員到場搶救時，1人當場死亡，2人無呼吸心跳，送醫後不治。3名死者分別為藍色小貨車曹姓、林姓乘客，以及白色小貨車王姓駕駛，藍色小貨車駕駛則是輕傷，鼻子及下巴有撕裂傷，右膝腫脹但意識清楚。3車駕駛人經酒測均無酒精反應。
整起事故造成北上路段一路中斷，直到昨下午4時50分才恢復單線通車。
交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段長陳群仁指出，地磅站設備工程施工位置於17公里處，封閉主線道，於前方19公里處就引導車流下匝道，事故地點並非於工程範圍內。詳細事發經過仍待進一步釐清。
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