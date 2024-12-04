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6旬游泳教練沉泳池底14分鐘送醫不治 解剖相驗疑溺水死亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣62歲蔡姓游泳教練本月1日晚間在嘉義市國民運動中心游泳，隨後被發現沉入游池底，約14分鐘後救生員拉他上岸，緊急送醫仍不治，檢警相驗死者沒有明顯外傷，今天下午解剖，發現有溺水表現，但確切死因，尚待病理切片及檢體檢驗結果綜合判斷。

檢警調查，住民雄鄉蔡男是游泳好手，年輕時曾培育不少游泳人才，即使年過6旬，仍然經常游泳保持體魄，游池常可以看他的身影，是國民運動中心的常客，不少運動同好都知道他有每天游泳習慣。

檢警調閱監視畫面，蔡男晚上點6點18分沉入水底，直到6點32分才被發現，間隔約14分鐘；起初畫面中蔡男正常游泳，沒多久停在跳台底下水道韻律呼吸，接著就沉下池底再也沒有上來，當時水道附近沒有旁人，因泳池下都沒有動靜，有游客察覺有異向救生員反應，救生員才跳入泳池中搶救，但送醫後仍不治。

蔡姓游泳教練被發現沉入嘉義市國民運動中心游池底，救生員拉上岸送醫搶救仍不治。圖／資料照片
蔡姓游泳教練被發現沉入嘉義市國民運動中心游池底，救生員拉上岸送醫搶救仍不治。圖／資料照片

嘉義 教練 溺水

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