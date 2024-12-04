6旬游泳教練沉泳池底14分鐘送醫不治 解剖相驗疑溺水死亡

嘉義縣62歲蔡姓游泳教練本月1日晚間在嘉義市國民運動中心游泳，隨後被發現沉入游池底，約14分鐘後救生員拉他上岸，緊急送醫仍不治，檢警相驗死者沒有明顯外傷，今天下午解剖，發現有溺水表現，但確切死因，尚待病理切片及檢體檢驗結果綜合判斷。

檢警調查，住民雄鄉蔡男是游泳好手，年輕時曾培育不少游泳人才，即使年過6旬，仍然經常游泳保持體魄，游池常可以看他的身影，是國民運動中心的常客，不少運動同好都知道他有每天游泳習慣。