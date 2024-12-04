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男持刀追砍至親被強制就醫不治 檢警相驗死因「心因性休克」
嘉義縣竹崎鄉46歲林姓男子，昨天晚上疑精神疾病發作，突然持農用鐮刀追砍妻子及父親，家屬報案後，在警、消人員協力下才將壯碩的林男制伏強制就醫，不料林男卻於醫院死亡。今天檢警相驗，判斷死者為心臟血管疾病發作，導致心因性休克死亡。
檢警調查，昨天晚上6點40分，林男疑精神疾病發作手持農用鐮刀追砍39歲何姓妻子及70歲林父，家屬見狀阻止未釀成意外，並緊急報案，請求警消強制送醫治療。由於林男體格強壯，警、消人員合力將林男制伏，經救護車護送至台中榮總嘉義灣橋分院急救治療，直至晚上9點52分宣告不治。
今天檢警相驗，林男外觀無外傷，依據疾病史及病發狀況，判斷死者為心臟血管疾病發作，導致心因性休克死亡。
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