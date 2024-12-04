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行人地獄不斷…國小女童走斑馬線被撞傷 肇事騎士未禮讓還闖紅燈

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

行人地獄不斷，台中一名國小女童今天放學走在大雅區一處斑馬線時被機車撞傷，父親心痛上網尋求行車記錄器畫面，警方查出機車騎士闖紅燈又未禮讓行人，依法移送並開罰。

一名傷心父親上網說，他最愛的大女兒今天放學時發生車禍，家屬懇求當時有經過大雅區中清東路和雅潭路口的好心人，可提供車記錄器供警方追查肇責。

大雅警分局說明，今天中午12時40分許，在大雅區中清東路與雅潭路四段路口前車禍，48歲李姓男子騎乘機車沿中清東路往南直行時，行經肇事地點時闖紅燈，又未注意前方，不慎碰撞在雅潭路南側行人穿越道線上行走之11歲朱姓女童，機車前車頭受損。

警方依規定到場處置，李男經檢測無酒精反應，雙方手腳擦挫傷，送醫後均無大礙，已調閱相關影像以釐清案情。

李男闖紅燈肇事致人受傷行為，已分別違反道路交通管理處罰條例第44條第4項、第53條規定，大雅分局已依法製單舉發，騎士最少會被罰9000元。

大雅分局呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，注意周遭狀況，保持安全距離，減速慢行，避免事故發生。

台中市大雅區中清東路與雅潭路四段路口今天發生車禍，國小女童走斑馬線被機車撞傷。記者游振昇／翻攝
台中市大雅區中清東路與雅潭路四段路口今天發生車禍，國小女童走斑馬線被機車撞傷。記者游振昇／翻攝

台中市大雅區中清東路與雅潭路四段路口今天發生車禍，國小女童走斑馬線被機車撞傷。記者游振昇／翻攝
台中市大雅區中清東路與雅潭路四段路口今天發生車禍，國小女童走斑馬線被機車撞傷。記者游振昇／翻攝

行人地獄 車禍

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