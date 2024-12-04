台中7歲童與單親母感情好 校方家訪才發現2人陳屍臥房

台中市太平區今驚傳一對母子陳屍租屋處，因已傳出屍臭味，研判已死亡數日，初步未發現有他殺嫌疑，警方正進一步調查尋短原因。據男童就讀學校說，男童請假多日後，昨天應該到校上課，但卻未到校，學校打了一整天電話，但連絡不上，未料今前往家訪，連絡了房東開門才發現憾事。

校方說，馬姓男童（7歲）去年下學期轉學到目前就讀的學校，平日由母親（33歲）照顧，感情很好，跟同學、老師也相處極佳，大家都喜歡他。上個月22日先請了一天事假，後來又說要和媽媽去南部，要請到月底30日。

2日的學校運動會男童未參加，原定應昨天到校上課。老師發現他未到校，打了一整天電話都連絡不上他媽媽，學校於是今天派出3位行政人員家訪。到了他們租屋的大樓，管理員也連絡不上，因感覺有異，於是通知房東前來，並在報警後，協同警員一起開門，未料發現母子已死亡。

據了解，男童跟媽媽姓，馬女也無配偶，家人住在高雄，她獨自一人在台中工作並養育兒子。警方已通知她高雄家人，請在明天檢察官驗屍時抵達，以進一步了解馬女可能尋短的原因。

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