台中小二男童與母家中雙亡 校方悲痛：平日表現良好人緣佳
台中一名7歲國小男童多日未到校，校方聯絡未果，今天會同里長、房東前往男童住家，卻發現男童與母親平躺床上、明顯死亡多時；警方初步排除外力介入，確切死因待調查。
台中市警察局某分局今天下午接獲報案，因就讀小二男童多日未到校，校方也聯絡不上家長，下午與里長、房東前往男童住家時，開門發現男童與33歲母親平躺床上，明顯死亡。
警方獲報到場，初步勘查現場無打鬥痕跡，2人無明顯外傷，通知家屬到場，確切死因待進一步調查釐清。
校方指出，男童目前就讀二年級，平日在校表現良好，人緣頗佳，因學生多日未到校，校方聯絡不到學生家人，今天校方人員進行家訪，由房東協助進入學生家中，發現學生母親及學生均已死亡，並報警處理。
校方對此事件深感悲痛不捨，已依規定進行校安通報，並將啟動班級輔導與心理支持機制。
社會局表示，7歲男童與母親兩人同住，曾是家防中心服務個案，去年男童因在校行為不妥，遭母親徒手管教造成臉部瘀青，社工協助連結親職教育，提升母親照顧知能，服務約半年結案；家防中心已接獲通報，相關案情及確切死亡原因，由檢警調查釐清。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言