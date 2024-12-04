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台中小二男童與母家中雙亡 校方悲痛：平日表現良好人緣佳

中央社／ 台中4日電

台中一名7歲國小男童多日未到校，校方聯絡未果，今天會同里長、房東前往男童住家，卻發現男童與母親平躺床上、明顯死亡多時；警方初步排除外力介入，確切死因待調查。

台中市警察局某分局今天下午接獲報案，因就讀小二男童多日未到校，校方也聯絡不上家長，下午與里長、房東前往男童住家時，開門發現男童與33歲母親平躺床上，明顯死亡。

警方獲報到場，初步勘查現場無打鬥痕跡，2人無明顯外傷，通知家屬到場，確切死因待進一步調查釐清。

校方指出，男童目前就讀二年級，平日在校表現良好，人緣頗佳，因學生多日未到校，校方聯絡不到學生家人，今天校方人員進行家訪，由房東協助進入學生家中，發現學生母親及學生均已死亡，並報警處理。

校方對此事件深感悲痛不捨，已依規定進行校安通報，並將啟動班級輔導與心理支持機制。

社會局表示，7歲男童與母親兩人同住，曾是家防中心服務個案，去年男童因在校行為不妥，遭母親徒手管教造成臉部瘀青，社工協助連結親職教育，提升母親照顧知能，服務約半年結案；家防中心已接獲通報，相關案情及確切死亡原因，由檢警調查釐清。

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台中一名7歲國小男童多日未到校，校方聯絡未果，今天會同里長、房東前往男童住家，卻發現男童與母親平躺床上、明顯死亡多時。示意圖（與當事人無關)／AI生成
台中一名7歲國小男童多日未到校，校方聯絡未果，今天會同里長、房東前往男童住家，卻發現男童與母親平躺床上、明顯死亡多時。示意圖（與當事人無關)／AI生成

台中市 死亡 母親 社工

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