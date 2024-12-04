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痛失英才！澎湖海釣意外落水 死者為高雄醫學大學副校長鄭添祿

聯合報／ 記者宋原彰王勇超／澎湖即時報導

澎湖縣望安鄉一名家住高雄的57歲鄭姓男子，昨日早上搭小船到東嶼坪後山海邊峭壁釣魚時不慎落海，民眾之後發現後將男子救起，男子被送至嶼坪港，由衛生室急救後仍宣告無效，遺體已送往馬公菊島福園，澎湖地檢署檢察官正進行相驗事宜，以釐清死因；高雄醫學大學今日證實該名死者是副校長鄭添祿。

據了解，鄭男前天與10多名釣友自台南搭船到東吉嶼，昨天早上又轉搭小船到東嶼坪後山的岸際島礁釣魚，卻不幸落海，後來一艘航行至安東嶼坪海域的漁船早上在航行時，發現有人體在海面上漂浮，救回到東嶼坪後向當地衛生室通報急救，但鄭男仍身亡，岸巡已報請檢察官相驗，調查落海致死原因。

高雄醫學大學今日證實該名死者是副校長鄭添祿，校方表示後續一切將尊重家屬，若有相關緬懷、追悼儀式，也會配合家屬意願，鄭副校長平時在學校受學生愛戴，相信有不少學生希望參與其追悼儀式。

高醫大表示，鄭副校長是我校的講座教授，亦是新藥開發暨價創研究中心的執行長，作為高醫大第20屆「學術類」傑出校友，鄭副校長不僅是一位傑出學者，更是在醫藥科技領域中卓越的領軍人物。尤其是他領導開發的「抗體鎖」技術，成功提升抗體藥物對疾病的治療選擇性，顯著降低副作用，並創下台灣生技藥物技轉的紀錄，這一切都彰顯了他對醫藥科技創新的卓越貢獻。

高醫大表示，鄭副校長在學術上的卓越成就，將永遠銘刻在高醫的歷史中，我們會繼續延續他的精神，帶著敬意與感念，向前邁進。

高雄醫學大學副校長鄭添祿（右）昨日早上搭小船到澎湖東嶼坪後山海邊峭壁釣魚，不慎落海身亡。資料照
高雄醫學大學副校長鄭添祿（右）昨日早上搭小船到澎湖東嶼坪後山海邊峭壁釣魚，不慎落海身亡。資料照

澎湖縣 遺體

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