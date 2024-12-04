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新北瑞芳登山巨石滾落1死3傷 倖存者：我們犯了錯不應貿然走上去

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

「我們犯了錯誤」，桃園市9名山友今天相約到新北市瑞芳登山，因為不熟陡峭的山徑路況，走在前方的余姓婦人疑扳動直徑約80公分的鵝卵石，跌落時被巨石壓過致死。巨石往下滾落又造成2男1女受擦挫傷，送醫後脫險。

新北市消防局今天上午10時19分接獲報案，瑞芳金瓜石山尖路114號附近的山徑，有4名登山客被落石砸傷。其中70歲余姓婦人送醫不治，走在她後方的莊姓、周姓男子，也被滾落的巨石撞擊受傷，莊妻在試圖推動巨石時，手部受傷。莊男和周男被送往基隆長庚醫院包紮，莊妻手指有小傷口，無大礙。

這群桃園的登山客平日相約在石門山步道會合，再前往當天要走訪的山區步道，他們是第一次到金瓜石登山。

68歲莊男說，一行人本來由他帶隊，走到要攀繩的陡坡路段，余姓婦人超過他，走到前面去。他和其他山友走在余婦後面，邊走邊聊天，突然間余婦不知道是沒站穩，還是什麼原因，身體突然往後倒，接著有顆大石頭也滾下來，好像有壓過余婦的身體。

莊男說，因為只有幾秒鐘的時間，他想閃也閃不掉，巨石滾過他的身邊，造成他的臉和手腳多處擦傷。63歲莊妻伸手推石頭時，手指也受傷。巨石接著又往下滾落，壓到後方71歲周姓男子，造成周的雙手和右腳受傷，巨石最後停在一處平台上。

周男被送往醫院包紮後仍心有餘悸，他說，事情發生的太快了，石頭太接近了，他措手不及，反應不了。看到直徑約80公分的大石頭，從上方朝他滾下來，真得被嚇到了。

周男表示，他不清楚意外發生的原因，猜想是余姓婦人走的太急，可能一腳沒有踩好，用手去扳石頭，結果大石頭不穩往下掉，撞到她的胸口，再滾下來壓到莊男和他。

瑞芳區長楊勝閔到醫院探視傷者，周男建議區公所設置「禁止進入」的告示牌，不要讓別人跟他們一樣犯同樣的錯誤。他們不知道上面的狀況，沒有好好的評估就貿然上去，是他們自己犯了錯誤，不應該走的。

楊勝閔表示，這條山徑並非一般登山客的健行步道，山下濂洞國小登山口和山上基隆山東峰，都有設置告示，告訴遊客這條出徑並非新北市登山步道範圍，易發生危險。這群登山客是在登山步道中段，走入這條山徑。

楊勝閔說，近2月颱風連續侵襲，加上年初地震，造成山區土石鬆動。強降雨後山區岩石邊坡裂隙中含有雨水，加上日照熱脹冷縮等環境影響，較容易發生山崩、落石及邊坡滑動情形，即使是好天氣，也不建議民眾前往非觀光步道的山徑登山，以免發生意外。

9名登山客今天到新北市瑞芳區金瓜石登山遭遇落石，70歲余姓婦人送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
9名登山客今天到新北市瑞芳區金瓜石登山遭遇落石，70歲余姓婦人送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
9名登山客今天到新北市瑞芳區金瓜石登山遭遇落石，70歲余姓婦人送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
9名登山客今天到新北市瑞芳區金瓜石登山遭遇落石，70歲余姓婦人送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
9名登山客今天到新北市瑞芳區金瓜石登山，遭遇落石造成1死3傷。瑞芳區公所表示，這條山徑並非市北市登山步道範圍，不建議民眾行走。記者邱瑞杰／翻攝
9名登山客今天到新北市瑞芳區金瓜石登山，遭遇落石造成1死3傷。瑞芳區公所表示，這條山徑並非市北市登山步道範圍，不建議民眾行走。記者邱瑞杰／翻攝
9名登山客今天到新北市瑞芳區金瓜石登山，遭遇落石造成1死3傷。瑞芳區公所表示，這條山徑並非市北市登山步道範圍，不建議民眾行走。記者邱瑞杰／翻攝
9名登山客今天到新北市瑞芳區金瓜石登山，遭遇落石造成1死3傷。瑞芳區公所表示，這條山徑並非市北市登山步道範圍，不建議民眾行走。記者邱瑞杰／翻攝

山友 瑞芳 登山步道 落石 金瓜石

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