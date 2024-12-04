台中7歲童與母親陳屍臥房 現場留有字條…研判已死亡數日

台中市太平區今天下午2時許驚傳一對母子陳屍租屋處，屋內因已傳出屍臭味，研判已死亡數日，但初步未發現有他殺嫌疑，警方正進一步調查尋短原因。

據了解，馬姓男童（7歲）因未到校，校方又聯繫不到男童的馬姓母親（33歲），十分著急。後來經房東報案後，請來警員和里長一同開門入內，發現門窗緊閉，房間傳出屍臭味，母子兩人平躺在臥房床上已死亡。

據了解，警方在現場發現一張字條，內容對未署名給誰，疑是馬母交待一些錢的位置等後事，未對為何尋短有何交待。警方正連絡其親屬，進一步了解其背景和尋短原因。

據調查，馬姓男童平日和媽媽租屋在太平區大樓，原本都由媽媽接送上、下學，但上個月22日起即請假待在家，本月2日學校校慶運動會也沒到校。一直到今日，校方覺得可疑，進一步聯繫男童母親未果，經房東協助開門後，才發現馬姓母子已陳屍屋內。

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