國家警光獎登場 北市警績效卓著、桃園勇警與匪駁火成焦點

警政署今午舉辦第八屆國家警光獎，遴選82組團體及個人接受表揚，其中包含台北市警局綜合查緝黑、槍、毒、詐等表現，獲團體組偵查犯罪類第一名，桃園市警局警務佐蔡淳宇圍捕槍犯時中彈反擊，獲個人組綜合評量類第一名。

警署指出，此次從全國機關推薦的87個團體及98位個人績優事蹟中，遴選出30個績優團體及52位績優員警受表揚。

其中，台北市警局2023年5月至2024年6月間偵破電信網路詐騙集團375件、3008人，檢肅治平目標86件、652人、查扣不法所得1億560萬9100元，查獲供毒犯嫌1396人，查獲槍支124把、子彈2522顆，維護治安保護安全，獲團體組偵查類第一名。

桃園市警局警務佐蔡淳宇2024年3月23日獲報有歹徒朝景福派出所掃射14槍後逃逸，展開圍捕時率先發現楊嫌駕車逃跑，立即迎擊中彈3處，仍奮勇反擊致楊嫌落網，大膽用槍展現警方打擊犯罪魄力，獲個人組綜合評量類第一名。

刑事局副隊長賴陽壬偵破李姓男子等8人利用貨輪運輸毒品安非他命1201公斤、K他命119.9公斤，創下史上最大走私安非他命案紀錄，獲個人組緝毒類第一名；台北市警局偵查佐黃華民則查獲四海幫海潤堂鍾姓堂主設立改槍工廠，查扣長短槍45把、子彈2012顆，也獲選個人組反黑、肅槍類績優員警。

警政署長張榮興說，國家警光獎是警友總會顧問葉國一先生每年慷慨提供1000萬元作為獎金，表揚績優員警及團體，堪稱警界奧斯卡獎，希望同仁獲獎後在工作上能更前進，內政部部長劉世芳也親自出席頒獎典禮並致詞，表示看完員警績優事蹟後，深刻感覺「有你們真好！」