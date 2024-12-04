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影／台中休旅車未待左轉燈亮起急轉彎 直行機車高速撞上慘成廢鐵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

鄧姓男子今駕駛休旅車行經台中市烏日區中山路一段，疑似未待左轉燈亮起，即左轉信義街，與對向直行的機車相撞，蔡姓男騎士當場被撞飛，受傷送醫救治，鄧男也因違規左轉被開單舉發，最重罰1800元。

從路口監視影片可以看到，休旅車行經路口時，很快就左轉，當車身通過對向路口時，右側車身與直行的機車碰撞，由於撞擊力道大，蔡姓機車騎士當場撞飛，機車嚴重受損，零件散落一地。

警方調查，今天上午10時06分，鄧男駕駛休旅車沿中山路一段內側車道往彰化方向行駛，行經信義街口時，因未待左轉燈亮起即左轉信義街，與對向直行的機車碰撞，造成蔡姓騎士受傷，經送往中山附醫救護，無生命危險，鄧男則無受傷。全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因由鑑定單位或法院研判之。

警方說明，針對鄧姓休旅車駕駛違規左轉的行為，警方依道路交通管理處罰條例第48條1項2款製單舉發，處600元以上、1800元以下罰鍰。

烏日分局呼籲，駕駛人行車時，除依道路速限行駛外，並應遵守標誌標線號誌指示，在左轉保護時相路口應待左轉燈亮起再行左轉，切勿搶快通行，以確保用路安全。

台中市烏日區中山路一段今天發生休旅車違規左轉與機車相撞車禍，機車嚴重受損，零件散落一地。圖／讀者提供
台中市烏日區中山路一段今天發生休旅車違規左轉與機車相撞車禍，機車嚴重受損，零件散落一地。圖／讀者提供
台中市烏日區中山路一段今天發生休旅車違規左轉與機車相撞車禍，休旅車右側車身損毀嚴重。圖／讀者提供
台中市烏日區中山路一段今天發生休旅車違規左轉與機車相撞車禍，休旅車右側車身損毀嚴重。圖／讀者提供
台中市烏日區中山路一段今天發生休旅車違規左轉與機車相撞車禍，機車嚴重受損，零件散落一地。圖／讀者提供
台中市烏日區中山路一段今天發生休旅車違規左轉與機車相撞車禍，機車嚴重受損，零件散落一地。圖／讀者提供

休旅車 撞飛 機車騎士 車禍 車道

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