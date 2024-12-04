台中男騎腳踏車外出失聯 苗警在近百公里外尋獲…疑一時興起想環島

台中市25歲蔡姓男子1日騎腳踏車外出，遲未返家，家屬報警協尋，苗栗警方在距離住家近百公里的三灣鄉台3線某超商內尋獲男子，結束一場虛驚。

苗栗縣警察局頭份分局今天指出，蔡姓男子1日深夜曾騎腳踏車前往三灣分駐所求助，聲稱要借放車輛並尋找附近旅館投宿。員警考量時值深夜，附近也無旅館可供住宿，登記蔡男資料後，主動熱心載往頭份市旅館投宿，但事後蔡男均未返回派出所取車。

警方表示，直到昨天，三灣分駐所接獲台中市警察局通報緊急查詢蔡姓失蹤人口，所長劉啟威想起2天前的蔡男，經比對身分資料相符，且手機定位顯示於三灣及南埔一帶遊走，立即與南埔派出所所長羅經仁前往找尋，果然在台3線一處超商尋獲蔡姓男子。

警方調查，家住台中市的蔡姓男子有輕微自閉傾向，不時會獨自離家外出，但時間都不長，多半當日來回，1日原定要前往親戚家打零工，卻一時興起騎自行車環島念頭，期間又不接家人電話，導致家屬擔心安危向台中警方報案協尋。

蔡男騎腳踏車離家近百公里，所幸最後虛驚一場，平安無恙。家屬得知消息，從台中趕赴苗栗接回蔡男及腳踏車，對於員警心思敏銳、積極協尋、避免發生危害，頻頻表達感謝。