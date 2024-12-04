台61線重大車禍！3貨車不明原因連環追撞 1人死亡3人送醫

桃園市大園區台61線北向21.3公里處，今下午2點53分發生重大車禍，3輛貨車不明原因發生連環追撞，其中一輛在中間的藍色小貨車當場被夾成廢鐵，車體嚴重變形已無全貌。

大園警方獲報到場交通管制，現場3人送醫、1人明顯死亡；消防人員獲報出動24名消防人員、救災車6輛及救護車5輛，詳細事發經過有待進一步釐清。