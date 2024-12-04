台中7歲男童多日未上學 房東發現母子陳屍租屋處

台中市太平區下午2時許驚傳一對母子陳屍租屋處，屋內還有燒炭設備，屋內因已傳出屍臭味，研判已死亡數日，但初步未發現有他殺嫌疑，警方正進一步調查死因。

據了解，馬姓男童（7歲）因未到校，校方又聯繫不到男童母親（33歲），十分著急，經房東連絡物業管理人員到住家查訪，才發現母子兩人已死亡。

據了解，馬姓男童原本都由媽媽接送上、下學，但上個月22日起即請假待在家，本月2日學校校慶運動會也沒到校，一直到今日，校方覺得可疑，進一步聯繫男童母親未果，經房東協助開門後，看見男童和其母親已陳屍屋內，趕緊報警處理。

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