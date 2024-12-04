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一頁式詐騙趕風潮？蹭中華隊12強奪冠賣周邊 刑事局籲提高警覺

中央社／ 台北4日電

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，刑事局今天指出，有詐騙集團趕上風潮，架設一頁式廣告販售周邊商品，實則寄出劣質商品行騙，提醒受害者收存單據，才能退貨取回款項。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，詐騙集團常架設一頁式網路廣告行騙，且利用時下熱門議題吸引民眾下單，呼籲民眾慎防此類詐騙手法。

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，許多民眾熱情力挺。刑事局指出，近來發現有詐騙集團在網路上擷取相關圖片，架設一頁式購物網站，假售中華隊周邊商品，誘騙民眾下單購買。

刑事局表示，詐騙集團採貨到付款方式寄送，但當民眾拆封後才發現內容物明顯為劣質商品，聯繫網站客服也遭百般推託，才驚覺受騙。

新聞稿指出，一頁式廣告販售的商品價格明顯低於市場行情，常以「限時特價搶購、倒數」等行銷方式吸引民眾，且網頁大多夾雜簡體文字，或號稱「免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意退貨」等方式，增加民眾點選誘因。

刑事局呼籲，民眾網路購物時，若發現疑似一頁式廣告，可撥打165反詐騙諮詢專線查證；若取貨拆封後發現為劣質商品，務必收存相關單據，並於時限內循超商或物流業者「爭議包裹退貨退款機制」取回款項。

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，刑事局今天指出，有詐騙集團趕上風潮，架設一頁式廣告販售周邊商品，實則寄出劣質商品行騙，提醒受害者收存單據，才能退貨取回款項。示意圖。圖／AI生成
中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，刑事局今天指出，有詐騙集團趕上風潮，架設一頁式廣告販售周邊商品，實則寄出劣質商品行騙，提醒受害者收存單據，才能退貨取回款項。示意圖。圖／AI生成

廣告 網路 詐騙集團

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