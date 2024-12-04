押走富商妻討1.2億 三男擄人勒贖變私行拘禁遭判刑

今年3月20日上午，陳姓、楊姓、林姓3名男子光天化日將正在遛狗的新北市三重某黃姓富商妻子當街押走，帶到苗栗縣陳男另個住處拘禁，要求富商支付400萬美元（約1.2億元）。檢方原將3人依擄人勒贖罪嫌起訴，新北地方法院認定，3人係受一名「王董」委託處理雙方債務糾紛，今依私行拘禁罪各判處3人2年、1年10月 及6月徒刑。

據了解，黃姓富商疑似因經營二胎民間放款業務，與「王董」間有債務糾紛。「王董」於是委託陳、楊、林3人，試圖以私行拘禁黃妻，迫使黃男出面處理雙方債務，並提供被害人住處、長相等資料。

今年3月19日，3人先前往黃妻住處附近，確認犯案地形及目標，觀察黃妻遛狗路線，研擬犯案計畫後離去。隔天上午11時18分許，黃妻再度帶狗出門散步，陳男於是開車突然駛至黃妻身旁，與楊男一起下車強拉黃妻上車，將人綁架至苗栗縣通霄陳男住處，交由林男看管。

途中，楊男還要求黃妻以黑色口罩遮住雙眼，奪走手機將SIM卡取出，斷絕其對外聯繫及避免遭警方定位追緝，接著就由「王董」與黃男聯繫，要求付款400萬美元或等值泰達幣。警方接獲黃男報案後，隨即掌握3人行蹤，僅案發後5個半小時，隨即於當天傍晚17時45分救出被害人。