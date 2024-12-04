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影／不明連結勿點選 「郭鬼鬼」擔任南警反詐騙大使拍短片

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網紅「郭鬼鬼」和部落客「怡伶10」擔任防詐大使，協助拍攝「假投票真釣魚」影片。她們提醒民眾如有收到「請幫我的寵物投票」不明網路連結勿點選，點入後原本只是好心幫親友投票，最後卻落入詐騙集團圈套，個資被盜走得不償失。

郭鬼鬼最近接到很多粉絲反應，在LINE上面收到由熟識友人傳來一則「請幫我的寵物投票」訊息，是朋友傳的訊息，通常不會懷疑，進而點進連結準備投票，就會出現要求登入LINE帳號密碼的畫面，當輸入帳號密碼後，LINE帳號就被登出並遭到竊取，原只是好心幫友人投票，卻遭到詐騙。

台南市警二分局長劉怡宗說，在這科技、社群快速進步的時代，享受科技便利同時，別忘了詐騙集團也會與時俱進，不斷更新的詐騙手法，甚至利用我們對親友的信任，假冒親友帳號誘騙點進釣魚連結，民眾更要隨時提高警覺，一旦遇到需要填寫重要個資例如帳號、密碼、認證碼、手機號碼……等，不妨先冷靜思考，仔細觀察是否為詐騙，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。

網紅「郭鬼鬼」及部落客「怡伶10」，協助台南市二分局拍攝反詐宣導影片，呼籲「不明連結勿點選」。圖／台南市警二分局提供
網紅「郭鬼鬼」及部落客「怡伶10」，協助台南市二分局拍攝反詐宣導影片，呼籲「不明連結勿點選」。圖／台南市警二分局提供
網紅「郭鬼鬼」及部落客「怡伶10」，協助台南市二分局拍攝反詐宣導影片，呼籲「不明連結勿點選」。圖／台南市警二分局提供
網紅「郭鬼鬼」及部落客「怡伶10」，協助台南市二分局拍攝反詐宣導影片，呼籲「不明連結勿點選」。圖／台南市警二分局提供

密碼 投票 詐騙集團

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