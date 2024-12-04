影／不明連結勿點選 「郭鬼鬼」擔任南警反詐騙大使拍短片

網紅「郭鬼鬼」和部落客「怡伶10」擔任防詐大使，協助拍攝「假投票真釣魚」影片。她們提醒民眾如有收到「請幫我的寵物投票」不明網路連結勿點選，點入後原本只是好心幫親友投票，最後卻落入詐騙集團圈套，個資被盜走得不償失。

郭鬼鬼最近接到很多粉絲反應，在LINE上面收到由熟識友人傳來一則「請幫我的寵物投票」訊息，是朋友傳的訊息，通常不會懷疑，進而點進連結準備投票，就會出現要求登入LINE帳號密碼的畫面，當輸入帳號密碼後，LINE帳號就被登出並遭到竊取，原只是好心幫友人投票，卻遭到詐騙。