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台南兩派人馬暗夜滋事砸車 警逮9嫌送辦

中央社／ 台南4日電

台南市警方昨晚獲報指稱官田區某道路旁有多人聚集滋事，員警到場時僅發現1輛遭毀損車輛，無人員在場，經追查發現疑為兩方人馬因網路口角糾紛滋事，陸續查獲9人到案。

台南市政府警察局麻豆分局官田分駐所所長黃顯超接受媒體聯訪表示，警方昨晚11時許接獲報案後立即啟動快打部隊到場處理，員警抵達時相關嫌疑人已逃逸，現場僅遺留1輛遭毀損車輛。

黃顯超表示，警方組成專案小組偵辦，經鑑識人員採證及調閱相關資料分析，發現3部車輛涉案，經以車追人方式，陸續辨識出林姓男子、李姓男子等9名嫌疑人身分，陸續將相關人員查緝到案依法偵辦，初步釐清雙方人馬因網路口角糾紛，糾眾前往滋事。

黃顯超指出，全案經調查後依涉嫌刑法毀損、妨害秩序等罪移送台南地檢署偵辦，警方對於街頭聚眾鬥毆、滋事等暴力事件零容忍，絕對從速、從嚴偵辦。

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