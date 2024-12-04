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電動二輪車擦撞汽車 疑鋰電池短路突起火嚇壞民眾

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市中山路今天發生微型電動二輪車起火燃燒事故，一輛汽車從路邊起駛時不慎與同向微型電動二輪車擦撞，電動車倒地後，疑因鋰電池短路，突然起火燃燒，消防人員緊急滅火，所幸現場無人傷亡。

今天上午8時11分許，依輛轎車從中山路路邊東往西方向起駛，與後方同向的微型電動二輪車發生碰撞，電動車與騎士倒地後，車輛突然起火燃燒，嚇壞許多經過的民眾。花蓮縣消防局趕緊出動水車滅火，很快撲滅，電動車騎士身上雖有擦挫傷，但表示可自行就醫，無生命危險。

花蓮近年許多人騎微型電動二輪車代步，但今年已發生4起因行駛或充電過程引燃火災的案例，且起火原因多與鋰電池有關。消防局研判，鋰電池起火原因可能是短路或過度充電引起。

消防局表示，造成鋰電池短路的原因，常是人為操作不當產生，造成電池組內部絕緣不良而燃燒爆炸，而電池掉落、擠壓、撞擊，也會導致電池芯內部隔離膜絕緣失效，使正負極接出引起短路造成熱失控；電池長時間過度充電，也易使電池內部產生化學變化而起火燃燒。

消防局呼籲，使用電動車應遵守4不原則，有效降低火災發生的機率，包括不使用來路不明的鋰電池及充電器，應使用符合原廠規範與認證的充電線；不要隔夜充電，避免過度充電造成電池損壞引起燃燒，充電完畢應隨即拔除插頭；不要混用充電器，應做到專車專用；不使用延長線延伸充電，電流負載量過大易引起電氣火災。

花蓮市中山路上微型電動二輪車疑因鋰電池短路，突然起火燃燒，消防人員緊急滅火。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮市中山路上微型電動二輪車疑因鋰電池短路，突然起火燃燒，消防人員緊急滅火。圖／花蓮縣消防局提供

火災 花蓮 電動

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