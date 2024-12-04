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龍洞攀岩場驚見女子墜崖死亡 直升機吊掛遺體 警調查中
1名女子今天中午被人發現倒臥在龍洞觀景台下方平台，消防人員獲報到場救援，發現已死亡，通報內政部空勤直升機協助吊掛至四季灣，死者墜崖原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天近12時，接獲警方轉報，在貢寮區龍洞街龍洞攀岩場附近，有人墜崖。
消防局出動第6大隊、金山中隊和雙溪、貢寮、秀峰、慈福分隊共13車37人前往救援，抵達中年女子墜崖處，發現已見屍斑腫脹，明顯死亡，
警、消通報內政部空中勤務總隊派遣直升機，吊掛大體前往四季灣，再由救護車送往澳底保健站，交由警方接手調查女子墜崖原因，並報請檢察官相驗，釐清死因。
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