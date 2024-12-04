北市情侶搭計程車一路吵 下車錢不夠付車資...男友「鐵頭功」撞凹車殼
曾姓男子昨天和女友搭計程車回北市中正區住處，途中因故吵架，到目的地因車資不足，雙方又吵起來，女友表示要回家拿錢，曾男以為女友「要離他而去」，氣得用頭連敲計程車車身，路過民眾嚇得報警。警方趕抵，確認雙方和解無人提告後離去。
中正二警方指出，3日晚上8點9分獲報，中正區汀州路一段有情侶吵架，現場徒留曾男（27歲）和計程車司機黃姓男子（56歲），運將稱曾男用頭撞擊計程車，釀車窗旁車殼凹陷，但溝通後表示，將和對方和解。
警方詢問事發經過，得知曾男和女友一起從新北市三重搭計程車回家，途中2人因感情問題吵架，到了住處又因現金不夠付車資吵了起來，女友表示要去領錢，但男友以為「她要離開」，激動的用頭連敲計程車車窗，引來路過民眾報警。
員警在場等候，確認曾男女友到場付完車資後，該事件僅情侶爭吵，毀損部分因和解無人提告，抄登資料後離去；警方呼籲，民眾若遇糾紛情事，應以理性溝通為優先。
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