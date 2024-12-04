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瑞芳金瓜石登山遇難 七旬老婦人被落石砸中 送醫不治
70歲姓婦人與另8名友人，相約今天到新北市瑞芳區金瓜石登山途中，被落石擊中後失去呼吸心跳。警、消防救援下山後送往瑞芳礦工醫院，醫師急救近1小時後宣告不治。另有3名登山客輕傷，送醫後無大礙。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午10時19分左右接獲報案，一群來自桃園的登山客，一行9人到瑞芳爬山時，在山尖路114號附近遭遇落石，有4人受傷。其中2男1女手腳擦傷，沒有大礙，與另4名未受傷同伴步行下山，再由救護車送往基隆長庚醫院治療。
70歲老婦人走在隊伍最前面，傷勢較重，被砸石擊中後昏迷，1名未受傷同伴留在現場陪伴。警、消組隊上山救援，到場時發現她已無呼吸心跳，施予急救，並在11時54救援下山，送往瑞芳礦工醫院急救，醫師在12時44分宣告不治。
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